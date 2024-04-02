"Челси" решил предложить новый контракт Палмеру
"Челси" собирается наградить своего вингера Коула Палмера новым контрактом на улучшенных условиях.
Палмер утвердился ключевым игроком "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов прошлым летом.
21-летний англичанин совершил 21 результативное действие (13 голов, 8 "ассистов") в своем дебютном сезоне за "Челси" в Премьер-Лиге, и по этому показателю в истории клуба его опережают только Диего Коста (23) и Джимми Флойд Хассельбайнк (32).
У Палмера остается еще шесть лет по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако боссы "Челси" считают, что Коул заслужил значительное увеличение своей текущей зарплаты в 80,000 фунтов в неделю.
Как сообщает The Telegraph, переговоры о новом контракте пока не стартовали, однако решение наградить Палмера уже принято.
02.04.2024 21:00
Просмотров: 605
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Парень хорошь базару нет! Его ценник уде вырос как игрока. Зарплата такая в 80к должна быть удвоена до 160к в неделю! Оставив зазор в будущем до 200к в неделю.
(ответить)
вот бы его на замену волчку бразильскому(
(ответить)
Парень с молодежки Сити оказался самым классным игроком в составе Челси. У-ровень остальных игроков Челси.
(ответить)
вообще крутой план. даже если длинный контракт, 5+ лет, игрок должен знать, если он тащит, то добавят зп. видимо часть общей стратегии, вот и галлахеру предлагают немного, но если он прокачается (что 100% надо ему делать), то добавят сразу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий