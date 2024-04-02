"Челси" решил предложить новый контракт Палмеру

"Челси" собирается наградить своего вингера Коула Палмера новым контрактом на улучшенных условиях.

Палмер утвердился ключевым игроком "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов прошлым летом.



21-летний англичанин совершил 21 результативное действие (13 голов, 8 "ассистов") в своем дебютном сезоне за "Челси" в Премьер-Лиге, и по этому показателю в истории клуба его опережают только Диего Коста (23) и Джимми Флойд Хассельбайнк (32).



У Палмера остается еще шесть лет по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако боссы "Челси" считают, что Коул заслужил значительное увеличение своей текущей зарплаты в 80,000 фунтов в неделю.



Как сообщает The Telegraph, переговоры о новом контракте пока не стартовали, однако решение наградить Палмера уже принято.