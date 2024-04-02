"Брайтон" отчитался о рекордной для английского футбола прибыли
"Брайтон" отчитался о рекордной для всего английского футбола прибыли в 122.8 млн. фунтов за прошлый сезон.
Таким образом, за 12 месяцев "Брайтон" нарастил свою прибыль почти на 100 млн. фунтов — относительно 24.1 млн. фунтов в сезоне 2021/22.
Предыдущей рекордной прибылью мог похвастать "Тоттенхэм" — 113 млн. фунтов в сезоне 2017/18.
Всего же "Брайтон" заработал 204.5 млн. фунтов за прошлый сезон — на 17.2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
В сезоне 2022/23 "Брайтон" под руководством Роберто Де Дзерби финишировал шестым в Премьер-Лиге и достиг полуфинальной стадии Кубка Англии.
Столь внушительные финансовые показатели в первую очередь обусловлены продажами игроков. "Брайтон" получил хорошие деньги за Марка Кукурелью, Алексиса Макаллистера и Ива Биссума. А "Челси" заплатил "чайкам" компенсацию за главного тренера Грэма Поттера.
Добавим, что продажи Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса в "Челси" за 115 и 30 млн. фунтов прошлым летом войдут только в следующий отчет, а значит "Брайтон" вновь может продемонстрировать впечатляющие цифры.
02.04.2024 20:00
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Всм макалистер на прошлый год а кайседо на этот? Че там курят?
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Спасибо членси
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всё благодаря чупси))
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