"Брайтон" отчитался о рекордной для английского футбола прибыли

Брайтон "Брайтон" отчитался о рекордной для всего английского футбола прибыли в 122.8 млн. фунтов за прошлый сезон.

Таким образом, за 12 месяцев "Брайтон" нарастил свою прибыль почти на 100 млн. фунтов — относительно 24.1 млн. фунтов в сезоне 2021/22.

Предыдущей рекордной прибылью мог похвастать "Тоттенхэм" — 113 млн. фунтов в сезоне 2017/18.

Всего же "Брайтон" заработал 204.5 млн. фунтов за прошлый сезон — на 17.2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

В сезоне 2022/23 "Брайтон" под руководством Роберто Де Дзерби финишировал шестым в Премьер-Лиге и достиг полуфинальной стадии Кубка Англии.

Столь внушительные финансовые показатели в первую очередь обусловлены продажами игроков. "Брайтон" получил хорошие деньги за Марка Кукурелью, Алексиса Макаллистера и Ива Биссума. А "Челси" заплатил "чайкам" компенсацию за главного тренера Грэма Поттера.

Добавим, что продажи Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса в "Челси" за 115 и 30 млн. фунтов прошлым летом войдут только в следующий отчет, а значит "Брайтон" вновь может продемонстрировать впечатляющие цифры.


Метки Брайтон, рекорды, финансы

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 02.04.2024 20:39 # quavo
    Всм макалистер на прошлый год а кайседо на этот? Че там курят?

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  2. mafia-fake 02.04.2024 20:15 # mafia-fake
    Спасибо членси

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  3. scauzer11 02.04.2024 20:11 # scauzer11
    всё благодаря чупси))

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