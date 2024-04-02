"Брайтон" отчитался о рекордной для английского футбола прибыли

"Брайтон" отчитался о рекордной для всего английского футбола прибыли в 122.8 млн. фунтов за прошлый сезон.

Таким образом, за 12 месяцев "Брайтон" нарастил свою прибыль почти на 100 млн. фунтов — относительно 24.1 млн. фунтов в сезоне 2021/22.



Предыдущей рекордной прибылью мог похвастать "Тоттенхэм" — 113 млн. фунтов в сезоне 2017/18.



Всего же "Брайтон" заработал 204.5 млн. фунтов за прошлый сезон — на 17.2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.



В сезоне 2022/23 "Брайтон" под руководством Роберто Де Дзерби финишировал шестым в Премьер-Лиге и достиг полуфинальной стадии Кубка Англии.



Столь внушительные финансовые показатели в первую очередь обусловлены продажами игроков. "Брайтон" получил хорошие деньги за Марка Кукурелью, Алексиса Макаллистера и Ива Биссума. А "Челси" заплатил "чайкам" компенсацию за главного тренера Грэма Поттера.



Добавим, что продажи Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса в "Челси" за 115 и 30 млн. фунтов прошлым летом войдут только в следующий отчет, а значит "Брайтон" вновь может продемонстрировать впечатляющие цифры.