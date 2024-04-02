"Ливерпуль" не собирается приглашать Де Дзерби

Роберто Де Дзерби из "Брайтона" не находится среди фаворитов на роль следующего главного тренера "Ливерпуля".



По информации Sky Sports, Де Дзерби действительно значился в шорт-листе "Ливерпуля", когда "красные" только начинали поиски преемника для Юргена Клоппа.



Однако сейчас руководство "Ливерпуля" сосредоточило свое внимание на прочих кандидатах, одним из которых, по слухам, является наставник "Спортинга" Рубен Аморим.



Гораздо более серьезный интерес к Де Дзерби проявляет "Бавария", которая выбирает между 44-летним итальянцем и Юлианом Нагельсманном.



Добавим, грядущим летом Де Дзерби может быть выкуплен у "Брайтона" за 10-15 миллионов евро (8.5-12.8 млн. фунтов).