Артета рассказал о скором возвращении Тимбера

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объявил, что защитник Юрриен Тимбер находится на пороге возвращения в строй.

Тимбер, купленный у "Аякса" за 38 миллионов фунтов прошлым летом, получил серьезную травму колена уже в матче первого тура Премьер-Лиги.



Однако сейчас Тимбер уже выздоровел и усиленно набирает форму в тренировках. Артета чувствует, что 22-летний голландец сможет помочь "Арсеналу" в концовке сезона.



"Его дела идут хорошо. Он не так далек — остается сделать этот заключительный шаг. Он так долго не имел игровой практики".



"Следует ли его задействовать в матчах команды U-23? Следует ли дать ему пару матчей? Этот последний шаг непрост и требует некоторого времени, но надеюсь, он сделает его как можно скорее".



"Думаю, у него хорошие шансы (еще сыграть в этом сезоне). Я не знаю, сколько это в процентах, но это хорошие шансы, и он будет стараться изо всех сил", — цитирует Артету Evening Standard.