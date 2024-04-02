"Челси" заключил новый контракт с Гилкристом

"Челси" заключил новый контракт до 2026 года со своим юным защитником Алфи Гилкристом.

Будучи продуктом академии "Челси", Гилкрист только в этом сезоне дебютировал за первую команду. Алфи поразил публику своей самоотверженностью в те считанные минуты, что он провел против "Кристал Пэлас" в декабре.



К настоящему моменту Гилкрист сыграл уже 12 матчей за "Челси", и на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на 20-летнего англичанина, которого часто сравнивают с легендой клуба Джоном Терри.



"Подписание нового контракта с "Челси" — это огромное достижение для меня и моей семьи. Я согласился без колебаний, и каждый раз, когда я подписываю контракт здесь, он становится приятнее и приятнее. Но я хочу продолжать стараться и продолжать прогрессировать", — сообщил Гилкрист.



