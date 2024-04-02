"Челси" интересуется Аморимом
"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Спортинга" Рубену Амориму.
В данный момент Аморим считается одним из фаворитов на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.
Как утверждает Sky Sport Germany, конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за португальского специалиста может составить "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением.
Дебютный сезон Почеттино на "Стэмфорд Бридж" складывается неудачным образом. "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, проиграл финал Кубка Лиги, а в полуфинале Кубка Англии вышел на его действующего обладателя в лице "Манчестер Сити".
Слухи об интересе "Челси" к Амориму циркулировали еще прошлым летом. Отдельные источники утверждали, что Рубен даже прошел собеседование в лондонском клубе, однако "синие" предпочли Почеттино, у которого уже был опыт работы в Премьер-Лиге.
02.04.2024 16:00
Просмотров: 498
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Такие тренеры уже не пойдут в середняк типа Челси. Может, помощник Аморима согласится, разве что
(ответить)
Аморим лох. Такой же бездарь как вилаш боаш
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий