"Челси" интересуется Аморимом

Рубен Аморим "Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Спортинга" Рубену Амориму.

В данный момент Аморим считается одним из фаворитов на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.

Как утверждает Sky Sport Germany, конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за португальского специалиста может составить "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением.

Дебютный сезон Почеттино на "Стэмфорд Бридж" складывается неудачным образом. "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, проиграл финал Кубка Лиги, а в полуфинале Кубка Англии вышел на его действующего обладателя в лице "Манчестер Сити".

Слухи об интересе "Челси" к Амориму циркулировали еще прошлым летом. Отдельные источники утверждали, что Рубен даже прошел собеседование в лондонском клубе, однако "синие" предпочли Почеттино, у которого уже был опыт работы в Премьер-Лиге.


Метки Аморим, Спортинг, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 02.04.2024 17:14 # vyrentz
    Такие тренеры уже не пойдут в середняк типа Челси. Может, помощник Аморима согласится, разве что

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  2. bangladesh 02.04.2024 16:24 # bangladesh
    Аморим лох. Такой же бездарь как вилаш боаш

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