"Челси" интересуется Аморимом

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Спортинга" Рубену Амориму.

В данный момент Аморим считается одним из фаворитов на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.



Как утверждает Sky Sport Germany, конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за португальского специалиста может составить "Челси", чей нынешний наставник Маурисио Почеттино находится под серьезным давлением.



Дебютный сезон Почеттино на "Стэмфорд Бридж" складывается неудачным образом. "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, проиграл финал Кубка Лиги, а в полуфинале Кубка Англии вышел на его действующего обладателя в лице "Манчестер Сити".



Слухи об интересе "Челси" к Амориму циркулировали еще прошлым летом. Отдельные источники утверждали, что Рубен даже прошел собеседование в лондонском клубе, однако "синие" предпочли Почеттино, у которого уже был опыт работы в Премьер-Лиге.