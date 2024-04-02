Игроки Премьер-Лиги играют лишние 2.4 матча из-за добавленных минут

Эрик Тен Хаг В среднем игроки Премьер-Лиги проводят на 2.4 матча больше за сезон из-за новой политики в отношении компенсированного времени.

С нынешнего сезона двузначное количество добавленных к матчу минут стало нормой — Премьер-Лига внедрила это нововведение для борьбы с затяжками времени.

Как сообщает Daily Star, в результате средняя продолжительность матча Премьер-Лиги в этом сезоне выросла на пять минут и 17 секунд относительно 2017/18 — сезона в эпоху до VAR.

Если учитывать оба тайма, то в среднем рефери Премьер-Лиги суммарно добавляют 11 минут и 39 секунд к основным 90 минутам, а значит средняя продолжительность матча стала превышать 100 минут.

Таким образом, внедрение системы VAR и обилие компенсированного времени привели к тому, что по итогам 38 туров игроки суммарно играют лишние 214 минут относительно упомянутого сезона 2017/18, а это эквивалент 2.4 матчей.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 02.04.2024 15:46 # danilych89
    не нужно забывать, что судьи компенсируют время как раз за задержки в матче, когда игроки не играют, а лакают воду. всё по-честному.

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  2. closer 02.04.2024 15:03 # closer
    Пусть играют, не пытают же их

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  3. narcot 02.04.2024 15:03 # narcot
    ради отскоков ливерпуков и аснала можно и потерпеть

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