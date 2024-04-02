Игроки Премьер-Лиги играют лишние 2.4 матча из-за добавленных минут

В среднем игроки Премьер-Лиги проводят на 2.4 матча больше за сезон из-за новой политики в отношении компенсированного времени.

С нынешнего сезона двузначное количество добавленных к матчу минут стало нормой — Премьер-Лига внедрила это нововведение для борьбы с затяжками времени.



Как сообщает Daily Star, в результате средняя продолжительность матча Премьер-Лиги в этом сезоне выросла на пять минут и 17 секунд относительно 2017/18 — сезона в эпоху до VAR.



Если учитывать оба тайма, то в среднем рефери Премьер-Лиги суммарно добавляют 11 минут и 39 секунд к основным 90 минутам, а значит средняя продолжительность матча стала превышать 100 минут.



Таким образом, внедрение системы VAR и обилие компенсированного времени привели к тому, что по итогам 38 туров игроки суммарно играют лишние 214 минут относительно упомянутого сезона 2017/18, а это эквивалент 2.4 матчей.