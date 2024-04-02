Марку Силва признался, что хотел Бройю еще прошлым летом

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва признался, что пытался заполучить нападающего "Челси" Армандо Бройю еще прошлым летом.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Фулхэм" взял Бройю в аренду у "Челси", но с тех пор Армандо отметился только четырьмя появлениями на замену и не забил ни одного гола.



Силва признается, он по-прежнему высоко ценит Бройю и хотел пригласить Армандо еще прошлым летом на замену уехавшему в Саудовскую Аравию Александару Митровичу. 22-летний албанец играет так мало лишь потому, что его конкурент по позиции Родриго Мунис находится в великолепной форме.



"Это сложно для него и сложно для меня. Я являюсь главной причиной, почему он оказался в этом футбольном клубе. Я приложил много усилий, чтобы заполучить его сюда. Должен признаться, я пытался подписать его прошлым летом, когда мы продали Митровича. Я очень ценю его как игрока. Он обладает способностью играть на высоком уровне".



"В последних матчах у нас не было кадровых проблем. Например, Исса Диоп, который в этом сезоне много раз попадал в стартовый состав, в трех последних матчах оказывался вне заявки. Никто не говорит об этом, потому что он не игрок "Челси".



"Армандо тяжелее, учитывая все его амбиции насчет игры. Когда арендуешь игрока в заключительные дни трансферного окна, ты ожидаешь, что игрок перейдет и сразу будет проявлять себя. Но когда у тебя есть нападающий, который забивает голы так, как забивает он (Мунис), ты не можешь давать шансы другим", — сообщил Силва Evening Standard.