Дини советует "Ливерпулю" пригласить О'Нила

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини посоветовал "Ливерпулю" пригласить главного тренера "Вулверхэмптона" Гари О'Нила.

По слухам, после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" на следующий сезон "Ливерпуль" сосредоточился на кандидатурах Роберто Де Дзерби и Рубена Аморима, выбирая преемника для Юргена Клоппа.



Однако Дини считает, что "Ливерпулю" следует обратить внимание на 40-летнего О'Нила, который в прошлом сезоне спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги, а в этом претендует с "Вулверхэмптоном" на попадание в еврокубки.



"Я собираюсь предложить вам имя — думаю, "Ливерпулю" в следующем году больше нужен тренер, нежели менеджер, поэтому я собираюсь назвать Гари О'Нила".



"Думаю, в следующем году у "Ливерпуля" будет действительно молодой состав, и по этой причине я называю Гари О'Нила".



"Если слухи правдивы, три-четыре больших игрока могут уйти, оставив "Ливерпуль" с очень молодой командой".



"Думаю, это может быть команда, которой нужен тренер помоложе, который привык работать с молодежью и от которого не будут ожидать, что он возьмет и выиграет лигу. Если же придет кто-нибудь вроде Де Дзерби, мы по-прежнему будем ожидать от "Ливерпуля" попадания в топ-4", — сообщил Дини talkSPORT.