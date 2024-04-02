Владельцы "Ливерпуля" близки к назначению Педру Маркеша
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group близка к назначению технического директора "Бенфики" Педру Маркеша.
Слухи о намерении FSG переманить Маркеша в помощью своему новому исполнительному директору по футболу Майклу Эдвардсу появились еще пару недель назад.
Как сейчас сообщает The Athletic, переход Маркеша практически согласован. Как и сам Эдвардс, Педру получит должность в структуре FSG, а не "Ливерпуля".
В "Ливерпуле" знают Маркеша со времен переговоров о приобретении нападающего Дарвина Нуньеса у "Бенфики" в 2022 году. Помимо лиссабонского клуба, Педру также поработал в "Манчестер Сити" в качестве аналитика.
Ожидается, что одной из задач Маркеша в FSG станет покупка второго футбольного клуба. По слухам, им может стать французская "Тулуза".
02.04.2024 12:00
Просмотров: 91
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: