Владельцы "Ливерпуля" близки к назначению Педру Маркеша

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group близка к назначению технического директора "Бенфики" Педру Маркеша.

Слухи о намерении FSG переманить Маркеша в помощью своему новому исполнительному директору по футболу Майклу Эдвардсу появились еще пару недель назад.



Как сейчас сообщает The Athletic, переход Маркеша практически согласован. Как и сам Эдвардс, Педру получит должность в структуре FSG, а не "Ливерпуля".



В "Ливерпуле" знают Маркеша со времен переговоров о приобретении нападающего Дарвина Нуньеса у "Бенфики" в 2022 году. Помимо лиссабонского клуба, Педру также поработал в "Манчестер Сити" в качестве аналитика.



Ожидается, что одной из задач Маркеша в FSG станет покупка второго футбольного клуба. По слухам, им может стать французская "Тулуза".