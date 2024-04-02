31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 2 апреля, пятью поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз
В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" пропускал три или более голов за матч только дважды, в этом — уже 10 раз. "Эвертон" не знает побед уже 12 поединков Премьер-Лиги кряду, что является повторением клубного антирекорда. "Сороки" выиграли все три последние встречи с "ирисками" на своем поле.
Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон пропустит матч против своего бывшего клуба из-за дисквалификации. Киран Триппьер, Тино Ливраменто и Мигель Альмирон под вопросом. Джамалл Ласселлс выбыл на срок до девяти месяцев с разрывом крестообразных связок колена.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен вернуться после болезни. Арно Данжума и Льюис Доббин травмированы.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ФУЛХЭМ 21:30
"Ноттингем Форест" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних матчах Премьер-Лиги. "Фулхэм" потерпел только два поражения в девяти последних поединках чемпионата. "Дачники" выиграли все три встречи с "лесниками" в Премьер-Лиге с общим счетом 10:2.
Нападающий "Форест" Тайво Авоньи все еще травмирован. Вилли Боли предстоит фитнес-тест. Нуну Тавареш не успевает поправиться ко вторнику.
"Фулхэм" лишен кадровых проблем, а значит Армандо Бройя снова рискует снова не получить игровых минут.
БОРНМУТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45
Прежде у "Борнмута" еще никогда не было так много очков (38) на данной стадии сезона в высшем дивизионе. "Кристал Пэлас" не знает побед на выезде в Премьер-Лиге уже девять матчей кряду (4 ничьи, 5 поражений). "Орлы" выиграли три из пяти последних домашних встреч с "вишенками" в чемпионате — столько же, как и из 33 предыдущих.
"Борнмут" снова не может рассчитывать на Маркоса Сенеси, Райана Фредерикса и Луиса Синистерру, а Райан Кристи под вопросом.
Вингер "Пэлас" Майкл Олисе едва ли успеет набрать форму вовремя. Сэм Джонстон, Марк Гехи, Роб Холдинг, Шейк Дукуре, Джесуран Рай-Сакйи и Матеус Франка остаются в лазарете.
БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 21:45
"Бернли" выиграл только два из 17 последних домашних матчей в Премьер-Лиге, единожды сохранив свои ворота на замке (2 ничьи, 13 поражений). "Вулверхэмптон" не одержал ни одной победы в пяти последних выездах к новичкам дивизиона (4 ничьи, 1 поражение). "Бордовые" ни разу не уступили в шести последних домашних встречах с "волками" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).
Защитник "Бернли" Лоренц Ассиньон был удален против "Челси" и теперь отбывает дисквалификацию. Готов вернуться Давид Датро Фофана, пропустивший матч против своего родительского клуба из-за условий аренды. Йордан Байер, Амин Аль-Дахиль, Аарон Рэмси и Натан Редмонд по-прежнему травмированы.
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, но Педру Нету и Хван Хи Чхан по-прежнему недоступны. Крейг Доусон и Жан-Рикнер Бельгард под вопросом.
ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вест Хэм" пропускал минимум по одному голу в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги (всего 24 гола). Все 12 своих последних голов в чемпионате "Тоттенхэм" забивал во вторых таймах. "Шпоры" ни разу не выиграли в трех последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге.
Голкипер "Вест Хэма" Альфонс Ареоля вне игры с травмой паха. Эдсон Альварес все еще дисквалифицирован. Может вернуться на поле Найеф Агерд.
У "Тоттенхэма" нет свежих кадровых проблем, но Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон по-прежнему отсутствуют.
02.04.2024 11:00
Просмотров: 542
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какие-то говно матчи сегодня. Скукота.
(ответить)
Хохлы переходят к обороне, настроили зубов дракона и прочей шняги) А чё, раньше они всё время атаковали? Так атаковали, что лишились четверти своей территории? Эти рукожопы и оборону свою просрут так же как и контрнаступ, не говоря уже о том, что как минимум половину бабла, выделенного на создание оборонительных сооружений, уже попиздили.
Жители Харьковской области всё это понимают и, несмотря на то, что их так серьёзно готовятся защищать уже собрали манатки и сваливают.
(ответить)
дикая,но симпатичная
https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1704946/b20c41ad-18c4-4424-854f-e72deec27a65/300x450
(ответить)
Арсенал наши вечные Жопанюхи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий