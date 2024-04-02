31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 2 апреля, пятью поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 21:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" пропускал три или более голов за матч только дважды, в этом — уже 10 раз. "Эвертон" не знает побед уже 12 поединков Премьер-Лиги кряду, что является повторением клубного антирекорда. "Сороки" выиграли все три последние встречи с "ирисками" на своем поле.



Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон пропустит матч против своего бывшего клуба из-за дисквалификации. Киран Триппьер, Тино Ливраменто и Мигель Альмирон под вопросом. Джамалл Ласселлс выбыл на срок до девяти месяцев с разрывом крестообразных связок колена.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко должен вернуться после болезни. Арно Данжума и Льюис Доббин травмированы.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ФУЛХЭМ 21:30



"Ноттингем Форест" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних матчах Премьер-Лиги. "Фулхэм" потерпел только два поражения в девяти последних поединках чемпионата. "Дачники" выиграли все три встречи с "лесниками" в Премьер-Лиге с общим счетом 10:2.



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи все еще травмирован. Вилли Боли предстоит фитнес-тест. Нуну Тавареш не успевает поправиться ко вторнику.



"Фулхэм" лишен кадровых проблем, а значит Армандо Бройя снова рискует снова не получить игровых минут.



БОРНМУТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45



Прежде у "Борнмута" еще никогда не было так много очков (38) на данной стадии сезона в высшем дивизионе. "Кристал Пэлас" не знает побед на выезде в Премьер-Лиге уже девять матчей кряду (4 ничьи, 5 поражений). "Орлы" выиграли три из пяти последних домашних встреч с "вишенками" в чемпионате — столько же, как и из 33 предыдущих.



"Борнмут" снова не может рассчитывать на Маркоса Сенеси, Райана Фредерикса и Луиса Синистерру, а Райан Кристи под вопросом.



Вингер "Пэлас" Майкл Олисе едва ли успеет набрать форму вовремя. Сэм Джонстон, Марк Гехи, Роб Холдинг, Шейк Дукуре, Джесуран Рай-Сакйи и Матеус Франка остаются в лазарете.



БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 21:45



"Бернли" выиграл только два из 17 последних домашних матчей в Премьер-Лиге, единожды сохранив свои ворота на замке (2 ничьи, 13 поражений). "Вулверхэмптон" не одержал ни одной победы в пяти последних выездах к новичкам дивизиона (4 ничьи, 1 поражение). "Бордовые" ни разу не уступили в шести последних домашних встречах с "волками" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).



Защитник "Бернли" Лоренц Ассиньон был удален против "Челси" и теперь отбывает дисквалификацию. Готов вернуться Давид Датро Фофана, пропустивший матч против своего родительского клуба из-за условий аренды. Йордан Байер, Амин Аль-Дахиль, Аарон Рэмси и Натан Редмонд по-прежнему травмированы.



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, но Педру Нету и Хван Хи Чхан по-прежнему недоступны. Крейг Доусон и Жан-Рикнер Бельгард под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" пропускал минимум по одному голу в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги (всего 24 гола). Все 12 своих последних голов в чемпионате "Тоттенхэм" забивал во вторых таймах. "Шпоры" ни разу не выиграли в трех последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге.



Голкипер "Вест Хэма" Альфонс Ареоля вне игры с травмой паха. Эдсон Альварес все еще дисквалифицирован. Может вернуться на поле Найеф Агерд.



У "Тоттенхэма" нет свежих кадровых проблем, но Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон по-прежнему отсутствуют.