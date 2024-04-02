Франк — о матче "Сити" и "Арсенала": "Это было скучно"

Наставник "Брентфорда" Томас Франк назвал "скучной" ничью между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в минувшее воскресенье.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Этихад" не принес голов, да и опасных моментов команды создали очень мало, ограничившись тремя ударами в створ на двоих.



Франк признается, что этот матч не совсем оправдал его ожиданий как стороннего наблюдателя.



"Получил ли я удовольствие от этого матча? Не особо. Я предвкушал просмотр этого матча. Две из трех лучших команд в мире, а не только в Премьер-Лиге прямо сейчас".



"Поэтому я посмотрел его, но я думаю, они нейтрализовали друг друга. Я испытываю огромное восхищение и к Артете, и к Пепу (Гвардиоле) из-за той работы, которую они делают. Одинаковый стиль игры, одинаковые установки, одинаковая энергия".



"В конце концов это было скучно, если честно. Но, конечно, это был матч игроков мирового уровня, которые старались", — цитирует Франка Daily Mail.