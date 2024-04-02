"Сити" надеется выручить 30 млн. фунтов за Филлипса

"Манчестер Сити" надеется выручить 30 миллионов фунтов за полузащитника Калвина Филлипса грядущим летом.

Вторую половину нынешнего сезона Филлипс проводит на правах аренды за "Вест Хэм". Это удовольствие стоило "молотобойцам" 6 млн. фунтов, а также лондонский клуб полностью взял на себя зарплату Калвина в 140,000 фунтов в неделю.



Филлипс совершенно не играет на эти деньги, совершая грубые ошибки почти в каждом матче, и разумеется, "Вест Хэм" даже не помышляет о выкупе 28-летнего полузащитника.



Таким образом, летом Филлипс, вероятно, вернется в "Сити", однако "горожане" предпочитают избавиться от Калвина, в этот раз — насовсем.



Как сообщает Daily Mail, "Сити" надеется вернуть 30 млн. фунтов из тех 45 млн. фунтов, за которые Филлипс покупался у "Лидса" летом 2022. Прошлым летом у "горожан" не возникло бы с этим проблем, однако теперь найти покупателя на Калвина по такой цене может быть затруднительно.