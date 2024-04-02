Аморим "раздражен и расстроен" спекуляциями насчет своего будущего

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим заявил, что он "раздражен и расстроен" спекуляциями насчет своего будущего.

Согласно слухам, теперь Аморим является одним из фаворитов на замену Юргену Клоппу, который покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



На прошлой неделе издание The Times даже сообщило, что "Спортинг" присмотрел англичанина Энтони Бэрри, правую руку Томаса Тухеля в "Баварии", на замену Амориму, и как раз это возмутило 39-летнего португальца больше всего.



"Единственная вещь, которая раздражает меня, касается историй о том, что у них уже есть замена для меня".



"Это расстраивает меня больше всего. Сегодня я даже сказал (спортивному директору Угу) Виана успокоить это, потому что это не соответствует действительности. Это единственное, на что я обратил внимание", — цитирует Аморима Daily Star.