Аморим "раздражен и расстроен" спекуляциями насчет своего будущего

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим заявил, что он "раздражен и расстроен" спекуляциями насчет своего будущего.

Согласно слухам, теперь Аморим является одним из фаворитов на замену Юргену Клоппу, который покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.

На прошлой неделе издание The Times даже сообщило, что "Спортинг" присмотрел англичанина Энтони Бэрри, правую руку Томаса Тухеля в "Баварии", на замену Амориму, и как раз это возмутило 39-летнего португальца больше всего.

"Единственная вещь, которая раздражает меня, касается историй о том, что у них уже есть замена для меня".

"Это расстраивает меня больше всего. Сегодня я даже сказал (спортивному директору Угу) Виана успокоить это, потому что это не соответствует действительности. Это единственное, на что я обратил внимание", — цитирует Аморима Daily Star.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2024 06:00

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