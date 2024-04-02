"Ньюкасл" хочет купить Рамсдейла

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" и сборной Англии Аарона Рамсдейла.

Этот сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро оказался за спиной у Давида Райи, арендованного у "Брентфорда".



Матч против "Брентфорда" в прошлом месяце, который Райя пропускал из-за условий своей аренды, рискует так и остаться последним для Рамсдейла за "Арсенал", потому что Аарон недоволен своей ситуацией и помышляет о смене клуба грядущим летом.



Как сообщает Daily Mail, Рамсдейл хочет регулярно играть на уровне Премьер-Лиги, и такую возможность 25-летнему англичанину может предоставить "Ньюкасл".



Позже в апреле первому номеру "Ньюкасла" Нику Поупу, который уже несколько месяцев травмирован, исполнится 32, а его сменщику Мартину Дубравке еще в январе стукнуло 35.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Рамсдейла, которого он в свое время пригласил в "Борнмут" из "Шеффилд Юнайтед".



Добавим, в 2021 году Рамсдейл обошелся "Арсеналу" в 30 миллионов фунтов.