"Юнайтед" сделал запрос насчет Уилкокса

"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос насчет спортивного директора "Саутгемптона" Джейсона Уилкокса.

Слухи о том, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет привлечь 52-летнего Уилкокса к работе с "красными дьяволами", появились еще в середине февраля.



И сейчас, сообщает The Guardian, "Юнайтед" официально обратился к "Саутгемптону" насчет Уилкокса, которого "дьяволы" хотят сделать своим техническим директором.



Утверждается, что "Юнайтед" уверен в успехе переговоров по Уилкоксу, несмотря на то, что в диалоге с "Ньюкаслом" по спортивному директору Дэну Эшуорту "дьяволы" забуксовали.



Уилкокс, на счету которого три матча за сборную Англии в качестве вингера, трудился в академии "Манчестер Сити" с 2012 года, а в 2017 стал ее директором. У "горожан" Джейсон поработал вместе с Омаром Беррадой, который становится новым исполнительным директором "Юнайтед".



В "Саутгемптон" Уилкокс пришел в январе 2023, с тех пор удачно назначив Расселла Мартина главным тренером и сделав прибыль в 150 миллионов фунтов на трансферах.