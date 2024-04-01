Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

Клубный футбол вернулся после международной паузы и подарил нам новый виток развития интриги в Премьер-Лиге. "Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью, к радости болельщиков "Ливерпуля" — об этом и другом в традиционных итогах тура в английском первенстве.





Исход чемпионской гонки решится в заочном споре



В последних двух матчах чемпионата "Манчестер Сити" играл с двумя прямыми соперниками в борьбе за титул и добился одинакового результата, но в совершенно разных стилях. Если "Арсенал" и "Сити" не пересекутся в полуфинале Лиги Чемпионов, то следующий раз любая встреча кого-то из тройки лидеров друг с другом состоится только в Филадельфии 31 июля, когда должны сыграть "Ливерпуль" и "Арсенал".



Исход чемпионской гонки решится в заочном споре претендентов, и между собой они больше не сыграют до конца чемпионата. У каждого из фаворитов есть свой небольшой козырь: "Арсенал" сыграет на один матч больше дома; преимущество "Сити" в том, что с более сложными соперниками "горожане" сыграют на своем поле; а у "Ливерпуля" просто на два очка больше, чем у "канониров", и на три больше, чем у "горожан".



Таким образом, судьба титула решится в параллельной гонке трех фаворитов, которые все еще участвуют в еврокубках. Баланс и практически равные условия соблюдены и здесь. Будет интересно, но "Сити" — уже не фаворит букмекеров, причем впервые с начала сезона.



"Арсенал" умеет защищаться



"Арсенал" Микеля Артеты все больше начинает походить на классическую команду Джорджа Грэма, которая брала титулы за счет слаженной и надежной игры в обороне. Против "Манчестер Сити" "канониры" выдели идеальный матч на разрушение, что было вполне уместно со всех сторон — и с точки зрения стратегической, и для укрепления психологии команды, которая чувствует свои сильные качества и способность тренерского штаба управлять ими.



Для просмотра игра "Сити" и "Арсенала" была тяжелой, если вы любите матчи с большим количеством голов, но в этом поединке были и свои красивые моменты — в других плоскостях. Например, в том, как компактно защищался "Арсенал", не позволяя разгуляться атаке "Сити", а также в том, как в очередной раз классно сыграла полузащита "канониров".



Показательно, что "Сити" в домашнем матче, который нужно было выигрывать, отнесся с большим уважением к сопернику и в первую очередь — к его полузащите. Гвардиола выставил на игру глубоко располагавшегося Ковачича, что он делает редко, и Хосеп не был сильно расстроен ничейным результатом матча, ставшего классической "большой игрой", в которой главное для играющих было — не проиграть.



Калвин Филлипс идет по стопам Джека Родуэлла



Дела у команды Дэвида Мойеса в матче с "Ньюкаслом" пошли не так после того, как он заменил Мичейла Антонио на Калвина Филлипса. Сначала арендуемый у "Манчестер Сити" полузащитник "привез" пенальти, который ловко заработал Энтони Гордон и реализовал Александр Исак. Затем вышедший на замену у "Ньюкасла" Харви Барнс оставил Филлипса позади, когда забивал свой второй, победный в матче, гол.



Еще одним подтверждением того, что это был не день Филлипса, стала сцена у автобуса, перевозившего "Вест Хэм" в аэропорт Ньюкасла. Возле него собрались кричащие фанаты, и когда один из них назвал Филлипса "бесполезным", Калвин в ответ показал ему средний палец.



Пока Мойесу не удается реанимировать карьеру Филлипса, хотя шотландец как раз славится умением преображать таких игроков, которые приходят к нему в аренду. Впрочем, этот "скилл" шотландца более известен по работе в "Эвертоне", где он успешно "возвращал к жизни" Микеля Артету, Стивена Пиенаара и ряд других игроков. С Филлипсом Мойес пока что справиться не может, и карьера Калвина начинает напоминать путь другого бывшего подопечного Мойеса — Джека Родуэлла, который после периода в "Сити" так и не вернулся на былой уровень, выступая за "Сандерленд" и другие команды.



"Шеффилд Юнайтед", наконец, не проиграл первый тайм



В четырех предыдущих матчах на "Брамалл Лэйн" "Шеффилд Юнайтед" уходили на перерыв со счетом 0:2, 0:4, 0:2 и 0:5. Учитывая, что в этом сезоне им удалось лишь однажды оправиться от пропущенных голов после перерыва и избежать поражения — в ноябре с "Брайтоном", когда счет 0:1 к перерыву завершился ничьей 1:1, — очевидно, что эту тенденцию необходимо было сломить.



В субботу они провели первый нулевой первый тайм с декабря. "Все говорили, что мы выбываем из игры через 25 минут, поэтому нам нужно было убедиться, что мы можем с этим что-нибудь сделать", — сказал Крис Уайлдер.



Ничья в первом тайме действительно воодушевила "клинков", и они провели хороший второй тайм, вели по ходу матча 3:1 на 70-й минуте, благодаря дублю вернувшегося в Англию Бена Бреретона Диаса, но так и не смогли одержать победу. Вскрылась и другая проблема — "клинки" не умеют удерживать преимущество, даже если получают его по ходу матча. "Фулхэм" сравнят счет благодаря голами Декордова-Рида и Родриго Муниса, и "Шеффилд Юнайтед" так и остались на последнем месте.



У "Бернли" есть будущее, даже если команда вылетит



Еще один аутсайдер показал зубы в матче с "Челси", сумев взять очки в поединке, в котором "кларетовые" играли в меньшинстве с 40-й минуты, но смогли забить дважды и не проиграть. У "Бернли" сейчас самая молодая команда дивизиона, и хоть она, скорее всего, вылетит, у нее хорошее будущее.



В этом уверен помощник Венсана Компани Крейг Беллами, который вспомнил свои первые матчи в Премьер-Лиге в составе "Ковентри": "Я был пустой тратой денег. Но уже в следующем году стал молодым Игроком Года и выступал в Лиге Чемпионов с "Ньюкаслом". Нужна была просто вера в себя. Эта лига может сбить с толку — ты учишься и прогрессируешь, и у меня есть чувство, что наши игроки движутся в правильном направлении".



Против "Челси" "кларетовые" выдали очень хороший матч — возможно, один из лучших в сезоне. Они показали тот характер, которого им часто недоставало в других матчах, когда визуальное впечатление от игры "Бернли" было неплохим, но результат — чаще всего негативным.



Дайч повторил антирекорд "Эвертона" по количеству матчей подряд без побед



Шон Дайч выглядел собранным после того, как на последней минуте автогол Шеймуса Коулмена принес "Борнмуту" победу и продлил безвыигрышную серию "Эвертона" до рекордных для мерсисайдского клуба 12 матчей в высшем дивизионе. Точно такая же серия у "ирисок" уже была в 90-х при Мике Уокере — одном из худших менеджеров в истории клуба, и если "Эвертон" не победит посреди недели на поле "Ньюкасла", Дайч рискует попасть в книгу рекордов "ирисок" в не лучшем для себя свете.



Дайч: "Мне нет смысла злиться на игроков, потому что это ошибка. Хуже всего, что это ошибка в конце игры, и нам предстоит трудная гонка".



У "Эвертона" в ходе этой серии, берущей начало еще в середине декабря, было не так уж много очевидных поражений, но неспособность команды превращать ничьи в победы и плохая концентрация на последних минутах — это совсем не то, что нужно для выживания в лиге. Пока положение "Эвертона" все еще не выглядит отчаянным из-за того, что конкуренты играют не лучше, но никто не знает, чем завершится история с штрафными санкциями и какой именно гандикап нужен "ирискам", чтобы не оказаться в Чемпионшипе.



Уортон — новая жемчужина "Дворца"



Восхитительная селекция "Кристал Пэлас" обнаружила еще одну жемчужину в лице Адама Уортона, 19-летнего игрока, купленного за 18.5 млн. фунтов у "Блэкберна" в январе. Вместе с Эберечи Эзе, который также пришел из Чемпионшипа (как и третья звездочка "Пэлас" в лице Майкла Олисе), Уортон был очень хорош в матче с "Ноттингем Форест".



Если Олисе и/или Эзе уйдут летом за большие деньги, Уортону придется взрослеть быстрее, но этот парень уже осваивается в Премьер-Лиге, получая все больше игровой практики и все более сложные задания.



Такая успешная селекция "Пэлас" в Чемпионшипе — заслуга бывшего нападающего и менеджера клуба Дуги Фридмена, который нашел себя на должности спортивного директора. Уже сейчас в основной обойме "Пэлас" используется, кроме Уортона, Дэвид Озо, Джесуран Рак-Сакйи, но на подходе и другие таланты из академии. Из некогда самой возрастной команды лиги "Пэлас" превращается в фабрику талантов и имеет сейчас в лице Эзе, Олисе и Тайрика Митчелла как минимум трех игроков, которых можно продать за большие деньги, чтобы дальше заниматься активной точечной селекцией в низших дивизионах Англии.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru