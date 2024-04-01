Компани недоволен судейством в этом сезоне

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани раскритиковал уровень судейства в этом сезоне Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Бернли" добыл ничью 2:2 на поле "Челси", дважды отыгрываясь вдесятером. Для Компани этот матч был завершен еще в первом тайме.



Легенда "Манчестер Сити" получил красную карточку, протестуя против удаления Лоренца Ассиньона и назначения пенальти в ворота "бордовых".



Однако это был далеко не первый матч, когда Компани остался недоволен работой рефери, и по этому поводу Венсан неоднократно разговаривал с главой судейского корпуса Ховардом Уэббом.



"Я говорил это самим рефери — судейство в этом сезоне недостаточно хорошо. И я говорил это в конструктивном ключе, понимая тот факт, что им это непросто".



"Они под огромным давлением. Давление на арбитров выше, чем когда-либо прежде. Добавление VAR и прочих вещей не делает их работу проще".



"Есть устоявшаяся точка зрения о том, что за весь сезон количество ошибок в твою пользу и против тебя примерно одинаково. У меня нет такого ощущения в этом году. Наше положение в лиге здесь не при чем. Я просто хочу справедливости", — цитирует Компани BBC.



