Хау исключает продажу Исака

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау исключает продажу нападающего Александера Исака в летнее трансферное окно.

Согласно слухам, Исак входит в шорт-лист "Арсенала" по укреплению позиции нападающего. Недавно и сам Александер признался, что не уверен в своем будущем.



Однако Хау совершенно не заинтересован в продаже 24-летнего шведа, который в минувший уикенд дважды реализовал пенальти в победном матче против "Вест Хэма" (4:3) и достиг рубежа в 18 голов за сезон.



"Думаю, он был превосходен против "Вест Хэма". Он не забил с игры, но он выдающимся образом исполнил пенальти и в целом сыграл очень хорошо. Он так поддерживает игру, обладает таким атлетизмом, и он выглядел очень хорошо. Он обладает выдающимся талантом, и никто из числа людей, связанных с "Ньюкаслом", не захотел бы его терять", — сообщил Хау.



И если продажу Исака Хау исключает, то к предложениям насчет бразильских полузащитников Бруно Гимараэса и Жоэлинтона "Ньюкасл" может быть уязвим, добавляет The Telegraph.