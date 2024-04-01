Аканджи недоволен судейством в матче против "Арсенала"

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи раскритиковал судейство Энтони Тэйлора в безголевом матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Накануне "Арсенал" совершил 20 фолов против девяти у "Сити". При этом "канониры" получили только две желтые карточки, и обе были показаны за затяжку времени в заключительной четверти матча.



Аканджи остался возмущен тем, что Тэйлор игнорировал фолы со стороны игроков "Арсенала" и не обращался к карточкам чаще.



"Я не понимаю этого. В первом тайме их игрок (Кай Хаверц) с большим опозданием пошел в стык со Штефаном (Ортегой). На мой взгляд, это явная желтая карточка. Я не хочу сказать, что все решения были против нас. Некоторые решения были против них, и я не мог понять почему рефери дает фол".



"Есть правила, и я думаю, за некоторые фолы положены желтые карточки. Я вспоминаю эпизод, когда Жоржиньо, уже совершив фол, совершает второй, и ни за один из них он не получил желтой карточки".



"Я не понимаю некоторых решений, но в конце концов мы все равно должны были забивать гол".



"Когда мы прорывались, зачастую они останавливали нас своими фолами, а рефери бездействовал, и это сложно".



"Разумеется, мы хотели одержать победу и набрать три очка, однако еще ничего не решено, и возможно всякое", — цитирует Аканджи Evening Standard.