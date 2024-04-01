"Лидс" хочет вернуть Филлипса

"Лидс" готов позвать полузащитника Калвина Филлипса назад в клуб в случае своего возвращения в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Филлипс провел 12 лет в системе "Лидса", будучи проданным в "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.



В "Сити" Филлипс стал глубоким резервистом, только в январе этого года решившись на отъезд из Манчестера. Так Калвин отправился в "Вест Хэм" на правах аренды.



Пока что аренда в "Вест Хэме" складывается ужасным образом для 28-летнего полузащитника, чье попадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 находится под большим вопросом.



Однако The Sun утверждает, что "Лидс" хочет протянуть руку помощи Филлипсу. Клуб с "Элланд Роуд" позовет своего воспитанника обратно, если сможет повыситься в классе.



В данный момент "Лидс" занимает третье место в Чемпионшипе, уже гарантировав себе участие в плей-офф, как минимум. Но "белые" все еще могут завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу, потому что их отставание от лидирующего "Лестера" составляет всего два очка.