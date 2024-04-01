"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга грядущим летом.

Хейбьерг выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Саутгемптна" летом 2020. Пьер-Эмиль был основным игроком "шпор" и при Жозе Моуриньо, и при Нуну Эшпириту Санту, и при Антонио Конте.



Однако нынешний наставник "Тоттенхэм" Анге Постекоглу не сильно жалует Хейбьерга, предпочитая 28-летнему датчанину Пап Матара Сарра и Ива Биссума в полузащите.



Положение Хейбьерга может только усугубиться, учитывая планы "Тоттенхэма" по приобретению полузащитника "Челси" Конора Галлахера.



Поэтому, как сообщает TEAMtalk, "Тоттенхэм" планирует продать Хейбьерга в летнее трансферное окно, оценивая несчастного игрока в 15 миллионов фунтов.



Среди претендентов на Хейбьерга, от контракта которого остается один полный год, называются "Атлетико", "Ювентус" и "Наполи".