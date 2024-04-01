Почеттино признал, что игроки "Челси" полагаются на Палмера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что остальная команда полагается на вингера Коула Палмера.

21-летний Палмер является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, в минувшую субботу против "Бернли" забив свой 16-й гол с учетом всех соревнований.



И хотя "синие" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 против аутсайдера Премьер-Лиги, Палмер смог заслужить похвалу Почеттино. Маурисио признает, что у его команды появилась зависимость от Коула.



"Он является хорошим примером для остальных. С первого дня он берет ответственность на себя. Когда у команды возникают проблемы с поиском решений, они отдают мяч ему".



"Обладать им — это мечта. Он дает команде так много положительных вещей. А у него есть возможность играть матчи, в отличие от прошлого года в "Манчестер Сити".



"Сейчас он последовательно проводит матчи, и он стабилен. Он показывает то, что, как мы и думали, он может добавить команде", — цитирует Почеттино talkSPORT.