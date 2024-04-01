Игроки "Челси" сказали владельцам, что хотят увольнения Почеттино

Отдельные игроки "Челси" попросили владельцев своего клуба уволить главного тренера Маурисио Почеттино.

В минувшую субботу "Бернли" дважды отыгрывался вдесятером против "Челси" и в итоге увез со "Стэмфорд Бридж" очко (2:2). Можно даже сказать, что "синим" повезло сыграть вничью, учитывая момент у "бордовых" в концовке.



Таким образом, "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а Кубок Англии видится единственной возможностью для "синих" скрасить этот сезон, но там команду Почеттино ждет "Манчестер Сити".



По информации HITC, разочарование от сложившейся ситуации испытывают в том числе и игроки "Челси". Некоторые из них уже сказали владельцам клуба, что не верят в прорыв при Почеттино.



Боссы "Челси" пока не приняли решение насчет Почеттино и сделают это только в конце сезона, но еще с февраля "синие" активно изучают кандидатуры на замену экс-наставнику "Тоттенхэма" и ПСЖ.