Игроки "Челси" сказали владельцам, что хотят увольнения Почеттино
Отдельные игроки "Челси" попросили владельцев своего клуба уволить главного тренера Маурисио Почеттино.
В минувшую субботу "Бернли" дважды отыгрывался вдесятером против "Челси" и в итоге увез со "Стэмфорд Бридж" очко (2:2). Можно даже сказать, что "синим" повезло сыграть вничью, учитывая момент у "бордовых" в концовке.
Таким образом, "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а Кубок Англии видится единственной возможностью для "синих" скрасить этот сезон, но там команду Почеттино ждет "Манчестер Сити".
По информации HITC, разочарование от сложившейся ситуации испытывают в том числе и игроки "Челси". Некоторые из них уже сказали владельцам клуба, что не верят в прорыв при Почеттино.
Боссы "Челси" пока не приняли решение насчет Почеттино и сделают это только в конце сезона, но еще с февраля "синие" активно изучают кандидатуры на замену экс-наставнику "Тоттенхэма" и ПСЖ.
01.04.2024 15:00
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Крысиное ДНК даёт о себе знать, даже после ухода Рабиновича
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Но уже хотя бы набрали 40 очков - обезопасили себя от вылета
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Членси - клуб пидорасов
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как ни крути, приходится признавать факт того, что "Челси" уже не тот. проблемы есть фактически в каждом аспекте клуба - от управления до состава. с такой комплексной жопой сложно даже понять, с чего нужно начинать решение этих проблем.
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Как за эту помойку опущенную можно болеть хз.
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Если МЮ - это калл, то Челси - это уже калл рыб, которые схавали калл.
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гнильси УХАХАХАХАХАХАХАХ
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Фк Членси - вонючий крысятник
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пиздёж для отбитых на голову колбасников
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кто пойдёт в эту помойку? еврокубков нет, бан, снимут очки, состав - черножопые лодыри, владельцы не понимают футбол
ну разве что на полгодика за отступными
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Сливать тренеров в ДНК этих крыс.
Очень жаль, что Почеттино связался с этой помойкой
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"Мысль" в "умах" пенсопеджиков-пререгатов - "Пакет аут, Алонсо ин"
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какой кубок этому сброду?
эта помойка даже ниже скама в таблице
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Неграм не нравится белый управляющий.
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Что значит уволить, эти чуквамэки совсем охренели, уволить белого человека?
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Расформировать помойку
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петушильси, если одним словом!
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Ну так то да, грохнуть в чш с первого сезона не получилось, так что по факту задача не выполнена. Но он хорошо старался! Можно дать поработать.
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