Игроки "Челси" сказали владельцам, что хотят увольнения Почеттино

Маурисио Почеттино Отдельные игроки "Челси" попросили владельцев своего клуба уволить главного тренера Маурисио Почеттино.

В минувшую субботу "Бернли" дважды отыгрывался вдесятером против "Челси" и в итоге увез со "Стэмфорд Бридж" очко (2:2). Можно даже сказать, что "синим" повезло сыграть вничью, учитывая момент у "бордовых" в концовке.

Таким образом, "Челси" остается в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а Кубок Англии видится единственной возможностью для "синих" скрасить этот сезон, но там команду Почеттино ждет "Манчестер Сити".

По информации HITC, разочарование от сложившейся ситуации испытывают в том числе и игроки "Челси". Некоторые из них уже сказали владельцам клуба, что не верят в прорыв при Почеттино.

Боссы "Челси" пока не приняли решение насчет Почеттино и сделают это только в конце сезона, но еще с февраля "синие" активно изучают кандидатуры на замену экс-наставнику "Тоттенхэма" и ПСЖ.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chikatilo-ynwa 01.04.2024 16:12 # chikatilo-ynwa
    Крысиное ДНК даёт о себе знать, даже после ухода Рабиновича

    (ответить)

  2. serj14 01.04.2024 16:12 # serj14
    Но уже хотя бы набрали 40 очков - обезопасили себя от вылета

    (ответить)

  3. lavrov-ynwa 01.04.2024 16:09 # lavrov-ynwa
    Членси - клуб пидорасов

    (ответить)

  4. danilych89 01.04.2024 16:08 # danilych89
    как ни крути, приходится признавать факт того, что "Челси" уже не тот. проблемы есть фактически в каждом аспекте клуба - от управления до состава. с такой комплексной жопой сложно даже понять, с чего нужно начинать решение этих проблем.

    (ответить)

  5. mafia-fake 01.04.2024 16:06 # mafia-fake
    Как за эту помойку опущенную можно болеть хз.

    (ответить)

  6. vyrentz 01.04.2024 16:05 # vyrentz
    Если МЮ - это калл, то Челси - это уже калл рыб, которые схавали калл.

    (ответить)

  7. tihinya-moiyobir 01.04.2024 15:57 # tihinya-moiyobir
    гнильси УХАХАХАХАХАХАХАХ

    (ответить)

  8. cobain-lfc 01.04.2024 15:57 # cobain-lfc
    Фк Членси - вонючий крысятник

    (ответить)

  9. skydreams 01.04.2024 15:44 # skydreams
    пиздёж для отбитых на голову колбасников

    (ответить)

  10. superperez101 01.04.2024 15:41 # superperez101
    кто пойдёт в эту помойку? еврокубков нет, бан, снимут очки, состав - черножопые лодыри, владельцы не понимают футбол
    ну разве что на полгодика за отступными

    (ответить)

  11. largo-winch 01.04.2024 15:28 # largo-winch
    Сливать тренеров в ДНК этих крыс.
    Очень жаль, что Почеттино связался с этой помойкой

    (ответить)

  12. chelsea-ynwa 01.04.2024 15:25 # chelsea-ynwa
    "Мысль" в "умах" пенсопеджиков-пререгатов - "Пакет аут, Алонсо ин"

    (ответить)

  13. superperez101 01.04.2024 15:23 # superperez101
    какой кубок этому сброду?
    эта помойка даже ниже скама в таблице

    (ответить)

  14. alexomck 01.04.2024 15:21 # alexomck
    Неграм не нравится белый управляющий.

    (ответить)

  15. girasimus 01.04.2024 15:21 # girasimus
    Что значит уволить, эти чуквамэки совсем охренели, уволить белого человека?

    (ответить)

  16. raskolnikov-ynwa 01.04.2024 15:19 # raskolnikov-ynwa
    Расформировать помойку

    (ответить)

  17. scauzer11 01.04.2024 15:19 # scauzer11
    петушильси, если одним словом!

    (ответить)

  18. flamic 01.04.2024 15:13 # flamic
    Ну так то да, грохнуть в чш с первого сезона не получилось, так что по факту задача не выполнена. Но он хорошо старался! Можно дать поработать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: