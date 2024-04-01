Невилл раскритиковал "ужасную" игру МЮ против "Брентфорда"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что был поражен ужасной игрой "красных дьяволов" против "Брентфорда" в минувшую субботу.
В своем предыдущем матче выбив "Ливерпуль" со стадии 1/4 финала Кубка Англии (4:2), в субботу "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 в гостях у "Брентфорда".
"Юнайтед" показал футбол удручающего содержания, позволив сопернику нанести 31 удар, и Невилл опасается, что "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов с такой игрой.
"Как и все остальные, я смотрел на "Манчестер Юнайтед" в гостях у "Брентфорда" и не мог поверить, что я вижу. Я думал, они слегка окажут давление на "Тоттенхэм" и "Астон Виллу", своих прямых конкурентов".
"Вообще-то, играть так плохо — это по-настоящему сложно. Какая бы команды тебе ни противостояла, даже если вы сами являетесь командой топ-уровня, в игре будет период доминациии соперника в 5-10 минут".
"Я совершенно не могу вспомнить момент в этом матче, когда бы "Манчестер Юнайтед" делал что-либо хорошо. Это была ужасная игра".
"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" будут терять очки, но если вы посмотрите на уровень игры "Юнайтед", то поймете, что им не только будет сложно занять это пятое или четвертое месте — в данный момент времени они этого не заслуживают, учитывая то, что мы видим", — сообщил Невилл в своем подкасте.
01.04.2024 14:00
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Хоть один эксперт разобрал бы нормально тактическую составляющую провала вместо этих пустых оценок которые и так понятны любому школьнику. А ведь получают немаленькие деньги, а несут такую банальщину.
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