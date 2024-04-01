Клопп: "Макаллистер был абсолютно невероятен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его полузащитник Алексис Макаллистер был "абсолютно невероятен" против "Брайтона".

Именно с передачи Макаллистера на 65-й минуте Мохамед Салах забил гол, который позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Брайтона" (2:1) и стать лидером Премьер-Лиги.



Сейчас Макаллистер находится просто в устрашающей форме, забив четыре гола и отдав пять результативных передач в девяти последних матчах за "Ливерпуль", и Клопп очень доволен 25-летним аргентинцем.



"Многие игроки сегодня показали особенную игру. Да, Макка был невероятен, абсолютно невероятен".



"Но когда обладаешь такого рода талантом, когда обладаешь такого рода характером, ты должен демонстрировать это. Это Макка, он может это делать, так пускай делает", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.