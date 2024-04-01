Рой Кин: "Я бы назвал "Ливерпуль" фаворитом"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что теперь считает "Ливерпуль" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
После безголевой ничьей против "Арсенала" в воскресенье главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" фаворитом чемпионской гонки — просто потому, что "красные" стали лидером Премьер-Лиги.
Кин соглашается с этим вердиктом, но имеет собственное обоснование. По мнению Роя, ключ "Ливерпуля" к успеху — это грозная атака.
"Кто теперь является фаворитом? Думаю, "Ливерпуль". Я бы назвал их фаворитом. "Арсенал" — второй фаворит, учитывая их разницу мячей. "Сити" — третий фаворит, учитывая травмы и уровень напряжения, ведь приближается Лига Чемпионов, как и для "Арсенала".
"Каждый раз, когда я смотрю "Ливерпуль", кажется, что они могут совершить одну-две ошибки, но они создают так много моментов в каждом матче, и они будут забивать много голов".
"Прежде я ставил на "Манчестер Сити", но увиденное в последнее время заставляет меня отдать предпочтение "Ливерпулю", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
01.04.2024 11:00
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