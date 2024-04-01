"Эвертон" отчитался об убытке в 89 млн. фунтов за сезон 2022/23

Эвертон "Эвертон" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, отразив убыток в 89.1 млн. фунтов.

Свежий отчет демонстрирует, что за 12 месяцев убыток "Эвертона" увеличился почти вдвое — относительно 44.7 млн. фунтов в сезоне 2021/22.

Таким образом, если просуммировать убыток мерсисайдского клуба за три предыдущих сезона, то выйдет внушительная сумма в 225 млн. фунтов, что значительно выше лимита разрешенного дефицита в 105 млн. фунтов.

Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже был наказан снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, с помощью апелляции добившись смягчения приговора до шести штрафных баллов.

The Guardian ожидает, что на этой неделе "ириски" узнают вердикт насчет новых обвинений, выдвинутых Премьер-Лигой в адрес клуба насчет нарушения ФФП.

Добавим, в данный момент команда Шона Дайча располагается на 16-й позиции в Премьер-Лиге — в трех очках над зоной вылета.


Метки финансы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2024 10:00

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