"Эвертон" отчитался об убытке в 89 млн. фунтов за сезон 2022/23
"Эвертон" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, отразив убыток в 89.1 млн. фунтов.
Свежий отчет демонстрирует, что за 12 месяцев убыток "Эвертона" увеличился почти вдвое — относительно 44.7 млн. фунтов в сезоне 2021/22.
Таким образом, если просуммировать убыток мерсисайдского клуба за три предыдущих сезона, то выйдет внушительная сумма в 225 млн. фунтов, что значительно выше лимита разрешенного дефицита в 105 млн. фунтов.
Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже был наказан снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, с помощью апелляции добившись смягчения приговора до шести штрафных баллов.
The Guardian ожидает, что на этой неделе "ириски" узнают вердикт насчет новых обвинений, выдвинутых Премьер-Лигой в адрес клуба насчет нарушения ФФП.
Добавим, в данный момент команда Шона Дайча располагается на 16-й позиции в Премьер-Лиге — в трех очках над зоной вылета.
01.04.2024 10:00
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Ирисок жаль конечно, вроде столько трат, а все мимо.
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