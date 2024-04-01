Невилл: "Арсенал" ответил на два больших вопроса"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что своей игрой против "Манчестер Сити" в воскресенье "Арсенал" ответил на два больших вопроса.

Сыграв на "Этихад" вничью 0:0, "Арсенал" утратил лидерство в Премьер-Лиге, однако Невилл считает, что "канониры" провели очень хороший матч — как с точки зрения оборонительной игры, так и с точки зрения командного духа.



"Думаю, они ответили на два больших вопроса сегодня. Первый касается их духа. Как они будут держаться в большом матче против "Манчестер Сити"?



"В прошлом году они были задавлены здесь, они совершенно растерялись, тогда как сегодня они выстояли под большим давлением и выглядели командой, которая может выдержать борьбу за титул и которая обладает силой духа".



"Этим они ответили на большой вопрос, потому что это ("Этихад") сложное место для выездов".



"Другой вопрос касается оборонительной игры. В прошлом году утверждалось, что они слишком зависимы от Салиба, и сегодня это было подтверждено".



"Салиба без великолепен, вне всяких сомнений. Как и Габриэль".



"Но, на мой взгляд, трудолюбие двух фланговых игроков и двух нападающих тоже было невероятно", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.