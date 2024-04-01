Рэднапп: "Против МЮ "Брентфорд" выглядел как мадридский "Реал"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что в домашнем матче против "Манчестер Юнайтед" "Брентфорд" "выглядел как мадридский "Реал".

В минувшую субботу "Брентфорд" и "Юнайтед" сыграли вничью 1:1, обменявшись голами в компенсированное время. На протяжении большей части матча "пчелы" доминировали над своим соперником, и Рэднапп поражен тем, насколько плохи были "красные дьяволы" после воодушевляющей победы 4:3 над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии.



"До матча Томас Франк немного нервничал, думая: "Теперь мы увидим другой "Юнайтед". Мы увидим "Юнайтед", который полон уверенности в себе после результата против "Ливерпуля". Ничего и близко к этому не было".



"Они совершили так много потерь, им не хватало энергии с мячом и без мяча. Против них "Брентфорд" выглядел как мадридский "Реал"!



"Юнайтед" столь многого не хватало. Им не хватало желания, вступая в индивидуальные дуэли. Они позволяли сопернику играть. "Брентфорду" было слишком легко. Порой казалось, что у "Юнайтед" только девять человек на поле", — сообщил Рэднапп в эфире.