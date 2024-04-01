Кин сравнил Холанда с "игроком Лиги Два"

Эрлинг Холанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что в матче против "Арсенала" (0:0) нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд выглядел игроком четвертого дивизиона.

Воскресный матч на "Этихад" откровенно не удался Холанду. Лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги с 18 голами обнаружил себя только в концовке, когда из выгодной позиции не попал по мячу.

Оборона "Арсенала" умело нейтрализовала Холанда, заодно показав, что в данный момент Эрлинг бесполезен для своей команды, если не может забить.

"Уровень его общей игры был так плох — и не только сегодня. Я имею ввиду скидки мяча, игру головой и остальное. Находясь перед воротами, он является лучшим игроком в мире, но его игра в целом — для подобного игрока — так плоха".

"Он почти игрок Лиги Два. Именно так он выглядит для меня. Ему нужно улучшить свою общую игру, и он сделает это в ближайшие годы. Он великолепный нападающий, но ему нужно быть игроком, который умеет разное", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2024 07:00

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  1. gary47 01.04.2024 08:28 # gary47
    Старичок Джемесона что ли перебрал?

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  2. snapdragon 01.04.2024 07:51 # snapdragon
    Холанд мешок, только слабым командам может забивать когда команда на блюдичке все дает

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  3. largo-winch 01.04.2024 07:45 # largo-winch
    Поэтому Кин не будет тренером топ уровня и у него никогдатне будет игрока уровня Холланда.

    Арсенал является лучшей командой в этом сезоне в чаати игры в обороне

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  4. redwhitegun 01.04.2024 07:31 # redwhitegun
    Салиба и Габриэль хорошо поработали, чтобы остановить этого монстра, а Кин говорит, что он игрок лиги 2. Пошел нахуй мб?)

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  5. superglor 01.04.2024 07:19 # superglor
    Пригородная шелуха уровня десятого дивизиона как игрок и двадцатого как тренер что-то смеет говорить про Его Величество Короля Эрлинга Бреута Холанда.

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  6. ab55khan 01.04.2024 07:01 # ab55khan
    так лиги2 ? или четвертого дивизиона ?

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