Кин сравнил Холанда с "игроком Лиги Два"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что в матче против "Арсенала" (0:0) нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд выглядел игроком четвертого дивизиона.
Воскресный матч на "Этихад" откровенно не удался Холанду. Лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги с 18 голами обнаружил себя только в концовке, когда из выгодной позиции не попал по мячу.
Оборона "Арсенала" умело нейтрализовала Холанда, заодно показав, что в данный момент Эрлинг бесполезен для своей команды, если не может забить.
"Уровень его общей игры был так плох — и не только сегодня. Я имею ввиду скидки мяча, игру головой и остальное. Находясь перед воротами, он является лучшим игроком в мире, но его игра в целом — для подобного игрока — так плоха".
"Он почти игрок Лиги Два. Именно так он выглядит для меня. Ему нужно улучшить свою общую игру, и он сделает это в ближайшие годы. Он великолепный нападающий, но ему нужно быть игроком, который умеет разное", — сообщил Кин Sky Sports.
01.04.2024 07:00
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Последние комментарии:
Старичок Джемесона что ли перебрал?
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Холанд мешок, только слабым командам может забивать когда команда на блюдичке все дает
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Поэтому Кин не будет тренером топ уровня и у него никогдатне будет игрока уровня Холланда.
Арсенал является лучшей командой в этом сезоне в чаати игры в обороне
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Салиба и Габриэль хорошо поработали, чтобы остановить этого монстра, а Кин говорит, что он игрок лиги 2. Пошел нахуй мб?)
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Пригородная шелуха уровня десятого дивизиона как игрок и двадцатого как тренер что-то смеет говорить про Его Величество Короля Эрлинга Бреута Холанда.
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так лиги2 ? или четвертого дивизиона ?
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