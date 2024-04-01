Кин сравнил Холанда с "игроком Лиги Два"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что в матче против "Арсенала" (0:0) нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд выглядел игроком четвертого дивизиона.

Воскресный матч на "Этихад" откровенно не удался Холанду. Лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги с 18 голами обнаружил себя только в концовке, когда из выгодной позиции не попал по мячу.



Оборона "Арсенала" умело нейтрализовала Холанда, заодно показав, что в данный момент Эрлинг бесполезен для своей команды, если не может забить.



"Уровень его общей игры был так плох — и не только сегодня. Я имею ввиду скидки мяча, игру головой и остальное. Находясь перед воротами, он является лучшим игроком в мире, но его игра в целом — для подобного игрока — так плоха".



"Он почти игрок Лиги Два. Именно так он выглядит для меня. Ему нужно улучшить свою общую игру, и он сделает это в ближайшие годы. Он великолепный нападающий, но ему нужно быть игроком, который умеет разное", — сообщил Кин Sky Sports.