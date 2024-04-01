Клопп: "Де Дзерби переворачивает футбольный мир с ног на голову"

Юрген Клопп и Роберто Де Дзерби Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его коллега Роберто Де Дзерби из "Брайтона "переворачивает футбольный мир с ног на голову".

"Брайтон" доставил массу проблем "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", уже на второй минуте открыв счет усилиями Данни Уэлбека.

И хотя в итоге "Ливерпуль" вырвал победу 2:1 и стал лидером Премьер-Лиги, после финального свистка Клопп выдал самую лестную характеристику Де Дзерби, который считается одним из фаворитов на роль его преемника.

"Я сказал Де Дзерби (после матча) продолжать переворачивать футбольный мир с ног на голову. Я буду наблюдать за этим с расстояния. Я так сильно уважаю то, что он делает".

"Он трудится невероятным образом. "Брайтон" лишился Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо, у них много травм, но он выставил такую команду сегодня. Невероятно".

"Мы провели свой лучший матч против них с момента, как мы противостоим друг другу, так что эта победа нравится мне еще больше", — приводит слова Клоппа BBC.


Метки Брайтон, Де Дзерби, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2024 06:00

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  1. takernotagiver 01.04.2024 06:23 # takernotagiver
    Что такого нового Клопп увидел в футболе Дарби, кроме как игры Адингра на фланге, чтоб проводить разящие контратаки?

    (ответить)

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