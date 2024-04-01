Клопп: "Де Дзерби переворачивает футбольный мир с ног на голову"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его коллега Роберто Де Дзерби из "Брайтона "переворачивает футбольный мир с ног на голову".

"Брайтон" доставил массу проблем "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", уже на второй минуте открыв счет усилиями Данни Уэлбека.



И хотя в итоге "Ливерпуль" вырвал победу 2:1 и стал лидером Премьер-Лиги, после финального свистка Клопп выдал самую лестную характеристику Де Дзерби, который считается одним из фаворитов на роль его преемника.



"Я сказал Де Дзерби (после матча) продолжать переворачивать футбольный мир с ног на голову. Я буду наблюдать за этим с расстояния. Я так сильно уважаю то, что он делает".



"Он трудится невероятным образом. "Брайтон" лишился Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо, у них много травм, но он выставил такую команду сегодня. Невероятно".



"Мы провели свой лучший матч против них с момента, как мы противостоим друг другу, так что эта победа нравится мне еще больше", — приводит слова Клоппа BBC.