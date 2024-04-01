Гвардиола считает "Сити" только третьим фаворитом на чемпионство

Руловой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда теперь является только третьим фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В воскресенье "Сити" был вынужден довольствоваться домашней ничьей 0:0 против "Арсенала", за весь матч наиграв лишь на один удар в створ.



Осечкой своих конкурентов воспользовался "Ливерпуль", перехватив лидерство в Премьер-Лиге, поэтому Гвардиола считает, что "красные" имеют лучшие шансы на чемпионство.



"Является ли "Ливерпуль" фаворитом? Да. Фаворитом всегда является тот, кто первый. "Арсенал" — второй. Мы — третьи. Это не в наших руках. Если ты на вершине лиги, как это были с нами прежде, значит ты являешься фаворитом".



"Когда команда обороняются таким образом, это всегда сложно. Соперник оборонялся глубоко и делал это так хорошо. Моя команда была похожа на себя, и я так горжусь".



"Решение? Убить кого-нибудь и играть против девяти".



"Они много и хорошо оборонялись, окружая Эрлинга (Холанда). Они хорошо оборонялись большим числом".



"Много играть по-разному. Они хорошо использовали прессинг, а затем выставляли блок. Не имеет значения, каким количеством игроков ты обороняешься, главная цель — не пропустить".



"Естественно, мы бы предпочли победить сегодня. Но мы берем очко. Это был упорный матч. Я так горжусь. Мои игроки устали".



"Арсенал" так много забивает и почти не пропускает. Мы создали не так много, лишь несколько полумоментов", — цитирует Гвардиолу The Independent.