Артета считает, что ничья с "Сити" укрепит веру "Арсенала" в свое чемпионство

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что безголевая ничья с "Манчестер Сити" укрепит веру его команды в завоевание титула Премьер-Лиги.

Сыграв друг с другом без голов, "Арсенал" и "Сити" оказались позади "Ливерпуля" в таблице Премьер-Лиги.



Однако Артета склонен считать этот результат положительным, особенно если учитывать, что восемь предыдущих выездов "канониров" на "Этихад" завершились поражениями.



"Этот результат укрепляет веру и поддерживает тот ход, который мы набрали. Мы в хорошей позиции".



"Факт в том, что парни участвуют в гонке, они хотят больше, и они требовательны к себе в индивидуальном плане, говоря: "Я мог сыграть лучше, я сделал это не так, как мы тренировали". Это говорит о том, как сильно парни хотят этого. Мы продолжим стараться изо всех сил делать то, что делаем".



"А вы готовы гоняться за ними, пока они сделают 30 передач? А забрать мяч, потерять и снова гоняться еще 30 передач? Если да, то вы готовы играть против "Манчестер Сити". Это так важно. Если вы не готовы делать это, тогда вы не можете играть против них".



"Мы прибавляем, мы лучше сражаемся и лучше понимаем, как проводить такие матчи. Есть один шаг, который нам все еще предстоит сделать, и это завоевание титула. Сегодня мы смогли сыграть в ничью, и мы должны значительно прибавить для завоевания титула".



"На мой взгляд, "Сити" — лучшая команда в мире с большим перевесом. У них лучший тренер в мире с большим перевесом. Настигнуть их и постараться стать лучше — это вызов, который стоит перед нами", — цитирует Артету Evening Standard.