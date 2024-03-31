Де Дзерби: "Мой фокус — на "Брайтоне"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что не думает о других клубах, а решение о своем будущем примет только после разговора с руководством "чаек".

После решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" Де Дзерби стал одним из фаворитов на роль преемника Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Также Роберто сватают в "Баварию" и "Барселону".



После поражения 2:1 от "Ливерпуля" в воскресенье Де Дзерби вновь коснулся темы своего будущего и напомнил, что у него есть контракт до 2026 года.



"Я собираюсь поговорить с (президентом) Тони Блумом о планах на следующий сезон, а затем я решу. У меня остается еще два года по контракту. Чтобы работать в "Брайтоне" в следующем сезоне, мне не нужно продлевать свой контракт на год или два".



"Я могу остаться, я могу работать в "Брайтоне" с продлением и без продления. Ничего не изменится. Вчера я сказал, что мы закончили с обсуждением моей контрактной ситуации, но это не потому, что я уже решил уйти".



"Нет, нет. Мой фокус — на "Брайтоне" в этом сезоне, в следующем сезоне. Но в следующем сезоне, до его начала, я бы хотел поговорить с клубом и услышать план насчет команды. Это серьезная вещь", — цитирует Де Дзерби Evening Standard.