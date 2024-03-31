Клопп: "Наша лучшая игра против "Брайтона" Де Дзерби"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал воскресную победу 2:1 лучшим матчем своей команды против "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

В последнее время "Брайтон" был неудобным соперником для "Ливерпуля". В воскресном матче на "Энфилде" "красные" пропустили уже на второй минуте, и казалось, их может ждать очередное разочарование от "чаек".



Однако "Ливерпуль" хорошо отреагировал на пропущенный гол, несмотря на некоторую расточительность впереди. Клопп остался весьма доволен этой победой, которая сделала "красных" лидером Премьер-Лиги.



"На мой взгляд, это была наша лучшая игра против "Брайтона" Роберто. Мы больше и лучше владели мячом и вели игру в действительно хорошем ритме. Окей, мы пропустили, но мы можем терять мяч высоко по полю, и это не означает, что мы непременно пропустим. Однако "Брайтон" провел очень хорошую атаку с замечательным ударом".



"Насколько я мог это видеть, мне очень понравилась наша реакция, но я также увидел, что мы слегка суетились при ударах. Удар не соответствовал уровню остального розыгрыша мяча. Мы недостаточно попадали в створ в первом тайме, а когда попадали, это было легкой добычей для вратаря. В этом нужно было сыграть лучше".



"Мы сравняли счет после стандартного положения, а это всегда помогает. Мы показали парням одну-две вещи в перерыве и сказали им продолжать идти вперед, успокоиться и прибавить в обороне. Мы постарались сделать это. Мы контролировали игру большими отрезками, насколько могли, потому что против "Брайтона" это не всегда легко. Это было очень интенсивно и потребовало упорной работы".



"Передней линии нужно было терпеливо ждать правильных моментов. Ватару (Эндо) и Алексис Макаллистер оказывались в правильных зонах, а Дом Собослаи творил хаос. Это работало очень хорошо. Не думаю, что соперник много владел мячом. Мы забили удивительный второй гол, а третьего нас лишил небольшой офсайд", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.