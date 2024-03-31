"Арсенал" сдержал "Сити"
"Арсенал" не позволил "Манчестер Сити" сыграть в свою игру, завершив матч Премьер-Лиги на "Этихад" без голов.
По сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Натан Аке и Кевин Де Брюйне, заменив Кайла Уолкера и Жереми Доку.
У "канониров" лишь Габриэль Жезус поменял Леандро Троссарда в стартовом составе по сравнению с победой по пенальти над "Порту" в Лиге Чемпионов.
В начале матча команды присматривались друг к другу. Жезус отметился слегка неточным ударом, на что Аке ответил, пробив головой после подачи углового, однако Давид Райя забрал мяч.
Время шло, а "Сити" никак не удавалось взять игру под свой контроль или создать действительно опасный момент. "Арсенал" это полностью устраивало.
Во втором тайме "горожане" стали ближе играть к чужим воротам, но "канониры" по-прежнему с успехом сдерживали своего соперника, а удары в створ после перерыва просто отсутствовали.
В концовке редкий момент имел Холанд, но Эрлинг просто не попал по мячу, пытаясь пробить почти в упор.
Первый во втором тайме удар в створ случился только на 86-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости, но Штефан Ортега уверенно отразил удар Троссарда с левого края штрафной.
Матч так и закончился со счетом 0:0. Можно сказать, что "Арсенал" сыграл вторым номером, но это сработало — "Сити" нанес всего один точный удар. Цена ошибки была слишком велика, и никто не посмел рискнуть.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
31.03.2024 20:30
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Последние комментарии:
всем по YNWA посоны
(ответить)
vчто такое арсенал? а ща я вам расскажу)
арсенал это джака, ван перси, фабрегас, эшли коул и т.д.
Аснл это Галлас Виллиан Давид Луиз Хаверц и Жорж
что их всех объединяет? Выигрыш значимых титулов и большие победы. Но есть нюанс
ахаахахаххаха
(ответить)
Отстойный матч без моментов. Холанн должен был забивать.
(ответить)
оборона этом сезоне зачёт, интересно что покажет Бавария
(ответить)
а Ливерпуль на классе обошёл выскочек
(ответить)
Это был топ матч. Выдающийся. С точки зрения тактики, исполнения в обороне и контроля темпа.
Нивелировали все сильные стороны у максимально настроенного Сити у них же дома. Выключили Фодена, Холланда, Де Брейне. Просто кайф какое напряжение было.
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Эдегор и оборона у нас были высшим классом.
Команде респект и уважуха, бились до конца и увезли очки с Этихада.
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Судейка на желтых экономил
там габриэл и хаверц на 3-4 наиграли
тащат гунерастов, не палятся ни капли
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Две испашки так обосрались, что скатали нулевую вату, гениальный расчет Клоппа! Отличный результат! YNWA!
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Жоржинья не вошел в эту игру вообще, к остальным нет никаких вопросов...
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Не смотрел, но одобряю!
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Геюги перепутали смазку с жидким бетоном
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Сити пи3дец какая душная команда, просто держат мяч чтобы им не забили, поэтому и получайте 0-0. Особо опасных моментов у ворот Райи не было, в атаке пару раз могли че-то придумать, но тут как обычно. С такими именами как Томиясу, Жоржиньо, Троссард и Парти(сегодняшний) ничья на Этихад за радость.
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Ггэшки ныли про автобус порто
Сами весь матч всей командой в обороне сидели ахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/106740/?c=1#c7909346
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Ливерпуль на троне, наркот, пидорастер и Виталя на страпоне.
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