"Арсенал" сдержал "Сити"

Кевин Де Брюйне "Арсенал" не позволил "Манчестер Сити" сыграть в свою игру, завершив матч Премьер-Лиги на "Этихад" без голов.

По сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Натан Аке и Кевин Де Брюйне, заменив Кайла Уолкера и Жереми Доку.

У "канониров" лишь Габриэль Жезус поменял Леандро Троссарда в стартовом составе по сравнению с победой по пенальти над "Порту" в Лиге Чемпионов.

В начале матча команды присматривались друг к другу. Жезус отметился слегка неточным ударом, на что Аке ответил, пробив головой после подачи углового, однако Давид Райя забрал мяч.

Время шло, а "Сити" никак не удавалось взять игру под свой контроль или создать действительно опасный момент. "Арсенал" это полностью устраивало.

Во втором тайме "горожане" стали ближе играть к чужим воротам, но "канониры" по-прежнему с успехом сдерживали своего соперника, а удары в створ после перерыва просто отсутствовали.

В концовке редкий момент имел Холанд, но Эрлинг просто не попал по мячу, пытаясь пробить почти в упор.

Первый во втором тайме удар в створ случился только на 86-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости, но Штефан Ортега уверенно отразил удар Троссарда с левого края штрафной.

Матч так и закончился со счетом 0:0. Можно сказать, что "Арсенал" сыграл вторым номером, но это сработало — "Сити" нанес всего один точный удар. Цена ошибки была слишком велика, и никто не посмел рискнуть.

"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 20:30

Количество просмотров Просмотров: 698

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Последние комментарии:




  1. b84 31.03.2024 20:36 # b84
    всем по YNWA посоны

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  2. thegodfather 31.03.2024 20:36 # thegodfather
    vчто такое арсенал? а ща я вам расскажу)

    арсенал это джака, ван перси, фабрегас, эшли коул и т.д.
    Аснл это Галлас Виллиан Давид Луиз Хаверц и Жорж


    что их всех объединяет? Выигрыш значимых титулов и большие победы. Но есть нюанс


    ахаахахаххаха

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  3. brown-ale 31.03.2024 20:35 # brown-ale
    Отстойный матч без моментов. Холанн должен был забивать.

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  4. memfis63 31.03.2024 20:35 # memfis63
    оборона этом сезоне зачёт, интересно что покажет Бавария

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  5. superperez101 31.03.2024 20:34 # superperez101
    а Ливерпуль на классе обошёл выскочек

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  6. easports 31.03.2024 20:33 # easports
    Это был топ матч. Выдающийся. С точки зрения тактики, исполнения в обороне и контроля темпа.

    Нивелировали все сильные стороны у максимально настроенного Сити у них же дома. Выключили Фодена, Холланда, Де Брейне. Просто кайф какое напряжение было.

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  7. raven4uk 31.03.2024 20:33 # raven4uk
    Эдегор и оборона у нас были высшим классом.

    Команде респект и уважуха, бились до конца и увезли очки с Этихада.

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  8. superperez101 31.03.2024 20:33 # superperez101
    Судейка на желтых экономил
    там габриэл и хаверц на 3-4 наиграли
    тащат гунерастов, не палятся ни капли

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  9. live-juve 31.03.2024 20:32 # live-juve
    Две испашки так обосрались, что скатали нулевую вату, гениальный расчет Клоппа! Отличный результат! YNWA!

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  10. redwhitegun 31.03.2024 20:32 # redwhitegun
    Жоржинья не вошел в эту игру вообще, к остальным нет никаких вопросов...

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  11. lfc-krr 31.03.2024 20:31 # lfc-krr
    Не смотрел, но одобряю!

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  12. kukuruzko 31.03.2024 20:31 # kukuruzko
    Геюги перепутали смазку с жидким бетоном

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  13. wengerrrro 31.03.2024 20:31 # wengerrrro
    Сити пи3дец какая душная команда, просто держат мяч чтобы им не забили, поэтому и получайте 0-0. Особо опасных моментов у ворот Райи не было, в атаке пару раз могли че-то придумать, но тут как обычно. С такими именами как Томиясу, Жоржиньо, Троссард и Парти(сегодняшний) ничья на Этихад за радость.

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  14. felix-the-cat 31.03.2024 20:30 # felix-the-cat
    Ггэшки ныли про автобус порто

    Сами весь матч всей командой в обороне сидели ахаха


    Источник: http://fapl.ru/posts/106740/?c=1#c7909346

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  15. reddebil 31.03.2024 20:30 # reddebil
    Ливерпуль на троне, наркот, пидорастер и Виталя на страпоне.

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