"Арсенал" сдержал "Сити"

"Арсенал" не позволил "Манчестер Сити" сыграть в свою игру, завершив матч Премьер-Лиги на "Этихад" без голов.

По сравнению с победой 2:0 над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Натан Аке и Кевин Де Брюйне, заменив Кайла Уолкера и Жереми Доку.



У "канониров" лишь Габриэль Жезус поменял Леандро Троссарда в стартовом составе по сравнению с победой по пенальти над "Порту" в Лиге Чемпионов.



В начале матча команды присматривались друг к другу. Жезус отметился слегка неточным ударом, на что Аке ответил, пробив головой после подачи углового, однако Давид Райя забрал мяч.



Время шло, а "Сити" никак не удавалось взять игру под свой контроль или создать действительно опасный момент. "Арсенал" это полностью устраивало.



Во втором тайме "горожане" стали ближе играть к чужим воротам, но "канониры" по-прежнему с успехом сдерживали своего соперника, а удары в створ после перерыва просто отсутствовали.



В концовке редкий момент имел Холанд, но Эрлинг просто не попал по мячу, пытаясь пробить почти в упор.



Первый во втором тайме удар в створ случился только на 86-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости, но Штефан Ортега уверенно отразил удар Троссарда с левого края штрафной.



Матч так и закончился со счетом 0:0. Можно сказать, что "Арсенал" сыграл вторым номером, но это сработало — "Сити" нанес всего один точный удар. Цена ошибки была слишком велика, и никто не посмел рискнуть.



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче