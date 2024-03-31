Тренер "Сеула" раскритиковал Лингарда

Главный тренер "Сеула" Ким Ги-дон раскритиковал бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингарда.

Этот сезон Лингард может начать игроком "Вест Хэма", однако Джесси предпочел уехать в Саудовскую Аравию, где так и не получил контракт.



В феврале Лингард, наконец, вернулся в футбол, присоединившись к "Сеулу", однако свежее высказывание Ги-дона позволяет судить, что карьера 31-летнего англичанина достигла нового дна.



"Я много думаю о том, чтобы избавиться от Джесси. Я не считаю игроком того, кто несколько минут не бежит на футбольном поле".



"Если он не сражается, если он не бежит, не лучше ли использовать игрока, который бежит все 90 минут? Если ты собираешься играть в футбол с помощью имен, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?" — цитирует Ги-дона talkSPORT.