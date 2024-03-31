"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном"
Проявив характер, "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Брайтоном" и минимум на пару часов возглавил Премьер-Лигу.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственным изменением в стартовом составе относительно поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии 17 марта, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Энди Робертсона слева в обороне появился Конор Бэрдли.
В старт "чаек" вернулись Якуб Модер, Карлос Балеба и Йоэл Велтман.
Не прошло и полторы минуты от начала матча, как счет был открыт, и сделали это гости. Данни Уэлбек подкараулил удачный отскок на границе штрафной площади и пробил по находившемуся в воздухе мячу — 0:1.
"Ливерпуль" помчался большими силами отыгрываться, но мяч упорно не шел в створ ворот Барта Вербрюггена — первые семь ударов хозяев оказались неточными.
Однако вода камень точит, и на 27-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах головой вернул мяч в штрафную, Велтман неудачно коснулся снаряда, и Луис Диас с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
Затем игра значительно успокоилась, а самым заметным событием в остатке первого тайма стал удар Дарвина Нуньеса из пределов вратарской площади, когда Вербрюгген спас "Брайтон".
Чуть замешкавшись в начале второго тайма, вскоре "красные" принялись искать второй гол. И на 64-й минуте "чайки" дрогнули. Алексис Макаллистер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки, а Салах принял мяч и вторым касанием пробил — 2:1.
На 71-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Вербрюггена. Это Диас с острого угла пробил голкипера гостей, но при этом угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
"Ливерпуль" явно хотел забить еще и сделать счет комфортным, но уже действовал с оглядкой на свои ворота. "Брайтон" смог сохранить напряжение в игре до самого конца.
Супербыстрый гол Уэлбека поставил "Ливерпуль" в затруднительное положение, однако "красные" с честью вышли из этой ситуации и набрали важные три очка в день, когда два их главных конкурента играют между собой.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
31.03.2024 18:00
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Последние комментарии:
Арсенал, похоже, на автобусе приехали на матич
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boring boring arseNOOOL
в лучший традициях ЖоЗи Чммурини
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Е6ем просто без шансов, итоговый счет около 3-0 лишь вопрос времени.
(ответить)
За кого болеем сегодня?
(ответить)
по идее ща бабулю опять проткнут
(ответить)
БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ!!!
(ответить)
Готовы ли вы к тому, что щас увидите?
https://www.facebook.com/groups/1888490651389497/permalink/3704448153127062/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
(ответить)
чем то напоминает последний сезон ферги, клопп выжимает максимум из игроков, интересно что дальше...
бей беги реально надоело уже
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это при 2ух украденых пенальти, и чистом 2м голе Диаса
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Получается не возьмут дзеберини в гл тренеры ливера
(ответить)
Топчики, после сборных норм сыграли, дальше вкатимся)
(ответить)
бабуля, шо с ебалой? твоя грязная пи3да о6оссана
(ответить)
thegodfather
ща бабулю проткнут
скриньте
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106728/
Пидорастерка, шо з ебалом? Сильнее надо было сжимать брелочек за Брайтон, дохляк ты ёбаный.
(ответить)
ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
Даже Брайтон для Ливерпуля становится трудным соперником у себя на поле) Дожили)
(ответить)
Сложный матч, впрочем как всегда для Ливерпуля после перерывов. Но класс есть класс. Макаллистер - зверь, лучший сегодня, Сабослаи ещё не в нужной форме, у Салаха что-то случилось с ударом.
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Де Дзерби не выгодно свой будущий клуб обыгрывать
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fuck yeah!!!
YNWA!!!
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