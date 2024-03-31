"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном"

Проявив характер, "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Брайтоном" и минимум на пару часов возглавил Премьер-Лигу.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственным изменением в стартовом составе относительно поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии 17 марта, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Энди Робертсона слева в обороне появился Конор Бэрдли.



В старт "чаек" вернулись Якуб Модер, Карлос Балеба и Йоэл Велтман.



Не прошло и полторы минуты от начала матча, как счет был открыт, и сделали это гости. Данни Уэлбек подкараулил удачный отскок на границе штрафной площади и пробил по находившемуся в воздухе мячу — 0:1.



"Ливерпуль" помчался большими силами отыгрываться, но мяч упорно не шел в створ ворот Барта Вербрюггена — первые семь ударов хозяев оказались неточными.



Однако вода камень точит, и на 27-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах головой вернул мяч в штрафную, Велтман неудачно коснулся снаряда, и Луис Диас с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



Затем игра значительно успокоилась, а самым заметным событием в остатке первого тайма стал удар Дарвина Нуньеса из пределов вратарской площади, когда Вербрюгген спас "Брайтон".



Чуть замешкавшись в начале второго тайма, вскоре "красные" принялись искать второй гол. И на 64-й минуте "чайки" дрогнули. Алексис Макаллистер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки, а Салах принял мяч и вторым касанием пробил — 2:1.



На 71-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Вербрюггена. Это Диас с острого угла пробил голкипера гостей, но при этом угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



"Ливерпуль" явно хотел забить еще и сделать счет комфортным, но уже действовал с оглядкой на свои ворота. "Брайтон" смог сохранить напряжение в игре до самого конца.



Супербыстрый гол Уэлбека поставил "Ливерпуль" в затруднительное положение, однако "красные" с честью вышли из этой ситуации и набрали важные три очка в день, когда два их главных конкурента играют между собой.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче