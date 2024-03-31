"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном"

Мохамед Салах Проявив характер, "Ливерпуль" одержал победу 2:1 над "Брайтоном" и минимум на пару часов возглавил Премьер-Лигу.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственным изменением в стартовом составе относительно поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии 17 марта, да и то стало вынужденным. Вместо травмированного Энди Робертсона слева в обороне появился Конор Бэрдли.

В старт "чаек" вернулись Якуб Модер, Карлос Балеба и Йоэл Велтман.

Не прошло и полторы минуты от начала матча, как счет был открыт, и сделали это гости. Данни Уэлбек подкараулил удачный отскок на границе штрафной площади и пробил по находившемуся в воздухе мячу — 0:1.

"Ливерпуль" помчался большими силами отыгрываться, но мяч упорно не шел в створ ворот Барта Вербрюггена — первые семь ударов хозяев оказались неточными.

Однако вода камень точит, и на 27-й минуте счет стал равным. Мохамед Салах головой вернул мяч в штрафную, Велтман неудачно коснулся снаряда, и Луис Диас с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.

Затем игра значительно успокоилась, а самым заметным событием в остатке первого тайма стал удар Дарвина Нуньеса из пределов вратарской площади, когда Вербрюгген спас "Брайтон".

Чуть замешкавшись в начале второго тайма, вскоре "красные" принялись искать второй гол. И на 64-й минуте "чайки" дрогнули. Алексис Макаллистер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки, а Салах принял мяч и вторым касанием пробил — 2:1.

На 71-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Вербрюггена. Это Диас с острого угла пробил голкипера гостей, но при этом угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

"Ливерпуль" явно хотел забить еще и сделать счет комфортным, но уже действовал с оглядкой на свои ворота. "Брайтон" смог сохранить напряжение в игре до самого конца.

Супербыстрый гол Уэлбека поставил "Ливерпуль" в затруднительное положение, однако "красные" с честью вышли из этой ситуации и набрали важные три очка в день, когда два их главных конкурента играют между собой.

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1311

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 31.03.2024 18:54 # largo-winch
    Арсенал, похоже, на автобусе приехали на матич

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  2. thegodfather 31.03.2024 18:53 # thegodfather
    boring boring arseNOOOL

    в лучший традициях ЖоЗи Чммурини

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  3. superglor 31.03.2024 18:52 # superglor
    Е6ем просто без шансов, итоговый счет около 3-0 лишь вопрос времени.

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  4. largo-winch 31.03.2024 18:38 # largo-winch
    За кого болеем сегодня?

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  5. thegodfather 31.03.2024 18:28 # thegodfather
    по идее ща бабулю опять проткнут

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  6. tihinya-moiyobir 31.03.2024 18:24 # tihinya-moiyobir
    БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ!!!

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  7. electric 31.03.2024 18:24 # electric
    Готовы ли вы к тому, что щас увидите?
    https://www.facebook.com/groups/1888490651389497/permalink/3704448153127062/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

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  8. ooaaaa 31.03.2024 18:23 # ooaaaa
    чем то напоминает последний сезон ферги, клопп выжимает максимум из игроков, интересно что дальше...

    бей беги реально надоело уже

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  9. vals1702 31.03.2024 18:22 # vals1702
    это при 2ух украденых пенальти, и чистом 2м голе Диаса

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  10. felix-the-cat 31.03.2024 18:22 # felix-the-cat
    КНЯЗИ!!!

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  11. electric 31.03.2024 18:20 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  12. theo-zm 31.03.2024 18:12 # theo-zm
    Получается не возьмут дзеберини в гл тренеры ливера

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  13. keremet 31.03.2024 18:11 # keremet
    Топчики, после сборных норм сыграли, дальше вкатимся)

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  14. thegodfather 31.03.2024 18:11 # thegodfather
    бабуля, шо с ебалой? твоя грязная пи3да о6оссана

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  15. cobain-lfc 31.03.2024 18:10 # cobain-lfc
    thegodfather

    ща бабулю проткнут
    скриньте
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106728/



    Пидорастерка, шо з ебалом? Сильнее надо было сжимать брелочек за Брайтон, дохляк ты ёбаный.

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  16. cobain-lfc 31.03.2024 18:10 # cobain-lfc
    ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ!!!

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  17. takernotagiver 31.03.2024 18:08 # takernotagiver
    Даже Брайтон для Ливерпуля становится трудным соперником у себя на поле) Дожили)

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  18. sausage 31.03.2024 18:04 # sausage
    Сложный матч, впрочем как всегда для Ливерпуля после перерывов. Но класс есть класс. Макаллистер - зверь, лучший сегодня, Сабослаи ещё не в нужной форме, у Салаха что-то случилось с ударом.

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  19. alexomck 31.03.2024 18:02 # alexomck
    Де Дзерби не выгодно свой будущий клуб обыгрывать

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  20. b84 31.03.2024 18:02 # b84
    fuck yeah!!!
    YNWA!!!

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