Ласселлс порвал крестообразные связки колена

Джамаал Ласселлс Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс порвал крестообразные связки колена в матче против "Вест Хэма" накануне.

Накануне "Ньюкасл" отпраздновал победу 4:3 над "Вест Хэмом", однако этот результат оказался омрачен несколькими травмами в составе команды Эдди Хау.

Больше всех досталось Ласселлсу, который серьезно повредил свое правое колено и покинул поле "Сент-Джеймс Парк" уже на 17-й минуте.

Углубленное обследование подтвердило, что Ласселлс порвал "кресты", и уже на следующей неделе 30-летний защитник будет прооперирован.

В своем официальном заявлении "Ньюкасл" сообщает, что Ласселлс пропустит около шести-девяти месяцев, а значит вернется на футбольное поле не раньше ноября.


Метки Ласселлс, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 77



Поиск: