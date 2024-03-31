Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс порвал крестообразные связки колена в матче против "Вест Хэма" накануне.

Накануне "Ньюкасл" отпраздновал победу 4:3 над "Вест Хэмом", однако этот результат оказался омрачен несколькими травмами в составе команды Эдди Хау.



Больше всех досталось Ласселлсу, который серьезно повредил свое правое колено и покинул поле "Сент-Джеймс Парк" уже на 17-й минуте.



Углубленное обследование подтвердило, что Ласселлс порвал "кресты", и уже на следующей неделе 30-летний защитник будет прооперирован.



В своем официальном заявлении "Ньюкасл" сообщает, что Ласселлс пропустит около шести-девяти месяцев, а значит вернется на футбольное поле не раньше ноября.