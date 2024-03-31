Гвардиола: "Арсеналу" легко"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Арсеналу" "легко" сражаться за титул Премьер-Лиги относительно его команды.

В воскресенье "Сити" сразится с "Арсеналом", который на момент начала тура был лидером Премьер-Лиги с одним очком преимущества над "горожанами".



Гвардиола отлично понимает мотивацию "Арсенала", который последний раз выигрывал Премьер-Лигу с 2004 году. Но что по-настоящему восхищает Хосепа, так это желание "Сити" развить свой успех после трех чемпионств подряд.



"Люди не могу представить, насколько это сложно. Им этого не представить ни на секунду. Побороться за один титул, который ты не выигрывал много лет, это "вау, легко". Но быть здесь много, много лет, вот это "вау". То, что мы сделали, будет планкой для новых поколений в этом клубе".



"Конечно, то, что мы сделали прежде, имеет значение, но я не ожидал, что мы будем в положении, в котором находимся сейчас. В то же время "Арсенал" не выигрывал Премьер-Лигу 20 лет, им есть что доказывать, и это нормально. Когда "Ливерпуль" завоевал свой титул после столь многих лет (в 2020), это придает тебе нечто особенное".



"В наш первый год мы думали: "О, Боже, мы будем стараться изо всех сил в каждом матче, чтобы выиграть Премьер-Лигу". Но что нам нужно делать сейчас, так это быть собой", — цитирует Гвардиолу The Guardian.