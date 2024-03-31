Райс: "Теперь это новый "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что его команда изменилась относительно прошлого сезона.

Как и в прошлом сезоне, в этом "Арсенал" тоже сражается за титул и вновь лидирует в Премьер-Лиге. Однако Райс, купленный перед началом этой кампании у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов, видит значительные изменения у команды Микеля Артеты.



"Вы сами знаете, что люди говорят про "Арсенал", когда они не выигрывают матчи или остаются поблизости. Когда "Арсенал" не попал в топ-4 два года назад. Когда они упустили титул в прошлом году. Думаю, теперь это новый "Арсенал".



"Этот "Арсенал" извлек урок из прошлого года, эта группа игроков учится, становится старше, опытнее. Также клуб купил ряд замечательных игроков летом, и все они оказывают огромное влияние на игру. Мы готовы преодолеть этот барьер и изменить то, что люди говорят про "Арсенал".



"Игроки были опустошены от того, что упустили титул в прошлом году, имея восемь очков преимущества. Они особо не говорят об этом, но вы просто можете видеть разницу в настрое и мышлении в этом году. Это видно по тому, насколько каждый спокоен и думает только о ближайшем матче. Это то, что я заметил. Мы никогда не думаем: "О, нас ждет "Сити" в воскресенье, затем "Лутон" в среду". Мы сосредоточены только на этом одном матче и делаем все возможное, чтобы выиграть этот один матч", — цитирует Райса The Guardian.