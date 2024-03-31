Гвардиола раскритиковал FA и Премьер-Лигу из-за расписания

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на FA и Премьер-Лигу, которые создают помехи к завоеванию "горожанами" требла.

Начиная с матча против "Арсенала" в воскресенье, "Сити" предстоит сыграть семь раз в течение 21 дня.



Так на следующей неделе "Сити" сыграет против "Астон Виллы" в среду и против "Кристал Пэлас" в субботу. Далее у "горожан" будет только три дня на подготовку к первому четвертьфинальному матчу Лиги Чемпионов против "Реала".



Но особенно Гвардиолу расстраивает решение Ассоциации поместить полуфинал Кубка Англии против "Челси" на 20 апреля — через три дня после ответной встречи с "Реалом".



"У Мадрида будет девять дней на подготовку к нашему матчу. Девять дней! Они играют в этот уикенд, а затем не сыграют снова до нашего матча. В то же время я думал: "Ох, просто дайте мне еще один день!" С одним лишним днем разница была бы большой — но без шансов. Поэтому я и высказываю свое мнение, когда вы спрашиваете меня насчет изменений календаря. Но забудьте об этом".



"Я защищаю свой клуб, и моему клубу по-настоящему тяжело играть каждые три дня — у других клубов нет этой ситуации. Во Франции ПСЖ не играет между своими четвертьфиналами. В Португалии они часто играют в пятницу перед Лигой Чемпионов. А они (FA и Премьер-Лига) ведут свои дела по-своему и принимают свои решения".



"Но я бы хотел знать ответ, почему мы всегда играем в Кубке Англии в субботу, а не воскресенье. Один день — это большая разница на данной стадии, учитывая травмы игроков и скопление матчей", — цитирует Гвардиолу Daily Express.