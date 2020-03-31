Франк: "Я почти потерял веру в футбольного бога"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что "почти потерял веру в футбольного бога" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Доминируя над "Юнайтед" на протяжении большей части матча, "Брентфорд" никак не мог забить, а на шестой компенсированной минуте и вовсе пропустил.
Однако это был еще не конец, потому что Кристоффер Айер с передачи Айвена Тоуни избавил "пчел от поражения — 1:1. Впрочем, даже ничья не выглядит для Франка справедливым результатом.
"Это невероятно, как мы не выиграли этот матч. Это один из самых односторонних матчей, завершившихся 1:1. В этом матче должен был быть только один победитель — мы".
"И затем ты уступаешь 0:1 на 96-й минуте и думаешь, что футбол жесток. Я почти потерял веру в футбольного бога, но он слегка реабилитировался".
"Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Нам нельзя опускать руки. Нам было важно сохранить настрой и характер, чтобы отыграться. Эти игроки великолепны, я очень ими горжусь", — цитирует Франка BBC.
31.03.2024 13:00
Просмотров: 364
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да, в другой день было бы 4-1 как минимум
(ответить)
31 удар, хорошо напихали манкам в очко
(ответить)
Это называется "не забиваешь ты - забивают тебе". Это с вами и произошло на 96 минуте.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий