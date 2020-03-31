Франк: "Я почти потерял веру в футбольного бога"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что "почти потерял веру в футбольного бога" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Доминируя над "Юнайтед" на протяжении большей части матча, "Брентфорд" никак не мог забить, а на шестой компенсированной минуте и вовсе пропустил.

Однако это был еще не конец, потому что Кристоффер Айер с передачи Айвена Тоуни избавил "пчел от поражения — 1:1. Впрочем, даже ничья не выглядит для Франка справедливым результатом.

"Это невероятно, как мы не выиграли этот матч. Это один из самых односторонних матчей, завершившихся 1:1. В этом матче должен был быть только один победитель — мы".

"И затем ты уступаешь 0:1 на 96-й минуте и думаешь, что футбол жесток. Я почти потерял веру в футбольного бога, но он слегка реабилитировался".

"Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Нам нельзя опускать руки. Нам было важно сохранить настрой и характер, чтобы отыграться. Эти игроки великолепны, я очень ими горжусь", — цитирует Франка BBC.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Франк

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 31.03.2024 13:18 # superperez101
    да, в другой день было бы 4-1 как минимум

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  2. ganinilyha 31.03.2024 13:16 # ganinilyha
    31 удар, хорошо напихали манкам в очко

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  3. suddenly 31.03.2024 13:10 # suddenly
    Это называется "не забиваешь ты - забивают тебе". Это с вами и произошло на 96 минуте.

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