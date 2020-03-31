Франк: "Я почти потерял веру в футбольного бога"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что "почти потерял веру в футбольного бога" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Доминируя над "Юнайтед" на протяжении большей части матча, "Брентфорд" никак не мог забить, а на шестой компенсированной минуте и вовсе пропустил.



Однако это был еще не конец, потому что Кристоффер Айер с передачи Айвена Тоуни избавил "пчел от поражения — 1:1. Впрочем, даже ничья не выглядит для Франка справедливым результатом.



"Это невероятно, как мы не выиграли этот матч. Это один из самых односторонних матчей, завершившихся 1:1. В этом матче должен был быть только один победитель — мы".



"И затем ты уступаешь 0:1 на 96-й минуте и думаешь, что футбол жесток. Я почти потерял веру в футбольного бога, но он слегка реабилитировался".



"Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Нам нельзя опускать руки. Нам было важно сохранить настрой и характер, чтобы отыграться. Эти игроки великолепны, я очень ими горжусь", — цитирует Франка BBC.