"Челси" готовится к продаже Джеймса и Галлахера

"Челси" готовится к продаже защитника Риса Джеймса и полузащитника Конора Галлахера грядущим летом.

В данный момент над "Челси" нависла реальная угроза повторить судьбу "Эвертона" с "Ноттингем Форест" и быть подвергнутым снятию очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Как сообщает The Times, "Челси" нужно продать игроков на сумму, "значительно превышающую 100 миллионов фунтов", чтобы избежать санкций со стороны Премьер-Лиги.



При этом продать их необходимо до 30 июня, чтобы эта прибыль была отражена в финансовом отчете за сезон 2023/24.



Среди тех, с кем "Челси" готов попрощаться грядущим летом, называются воспитанники клуба Джеймс и Галлахер. Первый был назначен капитаном команды прошлым летом, а второй является одним из лучших игроков "синих" при Маурисио Почеттино и большую часть сезона носит повязку ввиду травм Риса.



При этом за одного только Джеймса боссы "Челси" надеются выручить около 60 млн. фунтов.