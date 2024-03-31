"Челси" готовится к продаже Джеймса и Галлахера

Рис Джеймс "Челси" готовится к продаже защитника Риса Джеймса и полузащитника Конора Галлахера грядущим летом.

В данный момент над "Челси" нависла реальная угроза повторить судьбу "Эвертона" с "Ноттингем Форест" и быть подвергнутым снятию очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщает The Times, "Челси" нужно продать игроков на сумму, "значительно превышающую 100 миллионов фунтов", чтобы избежать санкций со стороны Премьер-Лиги.

При этом продать их необходимо до 30 июня, чтобы эта прибыль была отражена в финансовом отчете за сезон 2023/24.

Среди тех, с кем "Челси" готов попрощаться грядущим летом, называются воспитанники клуба Джеймс и Галлахер. Первый был назначен капитаном команды прошлым летом, а второй является одним из лучших игроков "синих" при Маурисио Почеттино и большую часть сезона носит повязку ввиду травм Риса.

При этом за одного только Джеймса боссы "Челси" надеются выручить около 60 млн. фунтов.


Метки Галлахер, Джеймс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsia-hueta 31.03.2024 12:35 # chelsia-hueta
    Конечно на хуй им в этой петушатне играть , бороться за выживание , на равных с бернли бится )

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  2. hunter022 31.03.2024 12:16 # hunter022
    Инвалида Джеймса никто за 60 млн не купит...

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