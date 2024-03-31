Мерсон опасается, что Алонсо пожалеет о решении остаться в "Байере"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон опасается, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо может пожалеть о своем решении отказать "Ливерпулю" и "Баварии".
В пятницу Алонсо лично объявил, что принял решение остаться в "Байере" на следующий сезон.
По мнению Мерсона, в этом сезоне "Байер" прыгнул выше своей головы. У Пола есть подозрения, что в следующем сезоне клуб из Леверкузена вернется на прежний уровень, а вакансий топ-уровня для Алонсо уже не будет.
"Если честно, то да, я удивлен. Думаю, ты должен использовать максимум своих возможностей в тренерской карьере, и речь о двух крупнейших работах в мировом футболе: "Баварии" и "Ливерпуле".
"Ты можешь больше никогда не получить такой возможности. Я не представляю, что "Байер" выиграет Бундеслигу в следующем сезоне. Я ожидаю, что "Бавария" снова будет доминировать, как в предыдущие 10, 11, 12 лет".
"Я шокирован, действительно шокирован. Я могу понять, что он, наверное, счастлив на своем текущем месте. Он пожинает плоды, и он это заслужил".
"Но такие возможности выпадают редко, и я просто надеюсь, что он не пожалеет о своем решении. Таково мое мнение".
"Я знаю, как это бывает с тренерами, но в конце концов каждого увольняют. Он отказывается от двух крупнейших работ в мире", — сообщил Мерсон Sky Sports.
31.03.2024 11:00
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решил подождать бана Сити и ухода Пепа, рассказывая сказки про незаконченные дела в Байере, больно хитрый.
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Челик наверное на 20 лет из жизни выпал. С нынешней текучкой кадров бежать по первому зову в какой-либо клуб как профурсетка - быть дауном.
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