Мерсон опасается, что Алонсо пожалеет о решении остаться в "Байере"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон опасается, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо может пожалеть о своем решении отказать "Ливерпулю" и "Баварии".

В пятницу Алонсо лично объявил, что принял решение остаться в "Байере" на следующий сезон.



По мнению Мерсона, в этом сезоне "Байер" прыгнул выше своей головы. У Пола есть подозрения, что в следующем сезоне клуб из Леверкузена вернется на прежний уровень, а вакансий топ-уровня для Алонсо уже не будет.



"Если честно, то да, я удивлен. Думаю, ты должен использовать максимум своих возможностей в тренерской карьере, и речь о двух крупнейших работах в мировом футболе: "Баварии" и "Ливерпуле".



"Ты можешь больше никогда не получить такой возможности. Я не представляю, что "Байер" выиграет Бундеслигу в следующем сезоне. Я ожидаю, что "Бавария" снова будет доминировать, как в предыдущие 10, 11, 12 лет".



"Я шокирован, действительно шокирован. Я могу понять, что он, наверное, счастлив на своем текущем месте. Он пожинает плоды, и он это заслужил".



"Но такие возможности выпадают редко, и я просто надеюсь, что он не пожалеет о своем решении. Таково мое мнение".



"Я знаю, как это бывает с тренерами, но в конце концов каждого увольняют. Он отказывается от двух крупнейших работ в мире", — сообщил Мерсон Sky Sports.