Энтони Бэрри может заменить Аморима в "Спортинге"
Английский тренер Энтони Бэрри может возглавить "Спортинг", если Рубен Аморим отправится в Премьер-Лигу.
Аморима связывали с переездом в Премьер-Лигу еще прошлым летом. По слухам, Рубен даже прошел собеседование в "Челси", но "синие" предпочли ему Маурисио Почеттино.
Результаты "Челси" при Почеттино могут заставить боссов лондонского клуба вспомнить об Амориме, но в данный момент претендентом номер один на 39-летнего португальца является "Ливерпуль".
Аморим стал одним из главных — если не самым главным — кандидатов на роль следующего наставника "Ливерпуля" после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере".
По информации The Times, "Спортинг" уже готовится к расставанию с Аморимом, и высокое место в шорт-листе лиссабонцев на замену Амориму занимает 37-летний Бэрри.
В данный момент Бэрри является правой рукой Томаса Тухеля в "Баварии", однако грядущим летом немецкий гранд сменит свой тренерский штаб, и это может стать поводом для Энтони, чтобы начать самостоятельную карьеру.
Помимо "Баварии", Бэрри также поработал с "Уиганом", "Челси", сборными Ирландии и Бельгии.
31.03.2024 10:00
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Последние комментарии:
Толи Тухель очень высокий, толи Бэрри маленький.
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Не сильно ли португальский клуб рискует, приглашая полного ноунейма без опыта работы главным?! Все таки Спортинг - большой клуб с историей. Для них риск таких экспериментов - остаться без еврокубков, а это очень больно ударит по карману.
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