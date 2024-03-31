Энтони Бэрри может заменить Аморима в "Спортинге"

Томас Тухель и Энтони Бэрри Английский тренер Энтони Бэрри может возглавить "Спортинг", если Рубен Аморим отправится в Премьер-Лигу.

Аморима связывали с переездом в Премьер-Лигу еще прошлым летом. По слухам, Рубен даже прошел собеседование в "Челси", но "синие" предпочли ему Маурисио Почеттино.

Результаты "Челси" при Почеттино могут заставить боссов лондонского клуба вспомнить об Амориме, но в данный момент претендентом номер один на 39-летнего португальца является "Ливерпуль".

Аморим стал одним из главных — если не самым главным — кандидатов на роль следующего наставника "Ливерпуля" после решения Хаби Алонсо остаться в "Байере".

По информации The Times, "Спортинг" уже готовится к расставанию с Аморимом, и высокое место в шорт-листе лиссабонцев на замену Амориму занимает 37-летний Бэрри.

В данный момент Бэрри является правой рукой Томаса Тухеля в "Баварии", однако грядущим летом немецкий гранд сменит свой тренерский штаб, и это может стать поводом для Энтони, чтобы начать самостоятельную карьеру.

Помимо "Баварии", Бэрри также поработал с "Уиганом", "Челси", сборными Ирландии и Бельгии.


Метки Аморим, Бавария, Бэрри, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 31.03.2024 10:58 # high-malvern
    Толи Тухель очень высокий, толи Бэрри маленький.

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  2. gary47 31.03.2024 10:13 # gary47
    Не сильно ли португальский клуб рискует, приглашая полного ноунейма без опыта работы главным?! Все таки Спортинг - большой клуб с историей. Для них риск таких экспериментов - остаться без еврокубков, а это очень больно ударит по карману.

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