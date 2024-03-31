Забарный: "Думал вернуться в Украину, чтобы воевать"

Защитник "Борнмута" Илья Забарный признался, что у него были мысли бросить футбол и отправиться воевать за Украину.

Вот уже более двух лет родная для Забарного страна находится в состоянии полномасштабной войны, жертвой которой становятся близкие Илье люди.



Как и защитник "Арсенала" Александр Зинченко, 21-летний Забарный задумывался о том, чтобы взять оружие в руки, но в итоге предпочел окопу курортный город на берегу Ла-Манша. Илья пытается сделать так, чтобы мир не забыл о том, что происходит в Украине.



"Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание. Умирают люди, мои люди, каждый день. Я был в Киеве (в 2022), когда все началось. Я знаю, каково это слышать сирену, призывающую пройти в убежище. Я знаю, насколько страшно это для каждого. Поэтому я думаю о том, что лучше всего могу сделать для своей страны. Я думал вернуться, чтобы воевать. Я бы мог просто взять оружие и научиться. Я бы мог сказать: "Я не хочу играть в футбол". Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром".



"У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда мы видимся, они спрашивают меня о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации в Украине. Когда люди не забывают о происходящем, то кажется, что у на есть шанс и что мы не одни. Но я знаю о ситуации в Газе. Это везде в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди умирают. За последнее время я видел в Англии лишь пару новостей насчет Украины. Это тревожно. Что еще я могу сделать, кроме как рассказать свою историю?" — сообщил Забарный The Times.



Добавим, вместе с упомянутым Зинченко, защитником "Эвертона" Виталием Миколенко и восемью другими украинскими игроками Забарный поддерживает 12 семей погибших на войне футбольных болельщиков.