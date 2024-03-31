Тен Хаг опасается, что потеря двух очков с "Брентфордом" будет дорого стоить МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что потеря двух очков против "Брентфорда" будет дорого стоит его команде на финише сезона Премьер-Лиги.
Значительно уступая "Брентфорду" по игре, усилиями Мейсона Маунта "Юнайтед" смог открыть счет на шестой компенсированной минуте.
Однако "красным дьяволам" не удалось удержать победу, и после ничьей 1:1 Тен Хаг высказал опасение, что как раз этих очков его команде может и не хватить для попадания в Лигу Чемпионов.
"Мы не заслуживали победу, но если победа идет тебе в руки, ее нужно брать. Обычно мы хорошо играем в таких обстоятельствах".
"Брентфорд" был лучше в плане агрессии, но раз уж ты ведешь в счете, то нужно доводить начатое до конца".
"Даже когда ты не играешь хорошо, ты все равно должен добиваться победы, и мы это сделали. Почти. Мы не сыграли хорошо, но мы проявили бойцовский дух. Жаль, что этого оказалось недостаточно".
"Впереди все еще много матчей. Конечно, в концовке сезона очки могут стоить дороже. Мы должны были брать три очка. В конце мы будем знать точно, но это могли быть важные очки".
"Не принижайте игру "Брентфорда" — я видел их против "Манчестер Сити", против "Ливерпуля". Но мы должны были сыграть лучше".
"Чтобы избежать недопонимания: я недоволен игрой. Мы должны быть стабильнее в реализации своего плана на матч и лучше себя проявлять", — цитирует Тен Хага The Independent.
31.03.2024 08:00
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