Тен Хаг опасается, что потеря двух очков с "Брентфордом" будет дорого стоить МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что потеря двух очков против "Брентфорда" будет дорого стоит его команде на финише сезона Премьер-Лиги.

Значительно уступая "Брентфорду" по игре, усилиями Мейсона Маунта "Юнайтед" смог открыть счет на шестой компенсированной минуте.



Однако "красным дьяволам" не удалось удержать победу, и после ничьей 1:1 Тен Хаг высказал опасение, что как раз этих очков его команде может и не хватить для попадания в Лигу Чемпионов.



"Мы не заслуживали победу, но если победа идет тебе в руки, ее нужно брать. Обычно мы хорошо играем в таких обстоятельствах".



"Брентфорд" был лучше в плане агрессии, но раз уж ты ведешь в счете, то нужно доводить начатое до конца".



"Даже когда ты не играешь хорошо, ты все равно должен добиваться победы, и мы это сделали. Почти. Мы не сыграли хорошо, но мы проявили бойцовский дух. Жаль, что этого оказалось недостаточно".



"Впереди все еще много матчей. Конечно, в концовке сезона очки могут стоить дороже. Мы должны были брать три очка. В конце мы будем знать точно, но это могли быть важные очки".



"Не принижайте игру "Брентфорда" — я видел их против "Манчестер Сити", против "Ливерпуля". Но мы должны были сыграть лучше".



"Чтобы избежать недопонимания: я недоволен игрой. Мы должны быть стабильнее в реализации своего плана на матч и лучше себя проявлять", — цитирует Тен Хага The Independent.