Филлипс показал средний палец фанатам "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс показал средний палец болельщикам своего клуба.

Данный инцидент случился после того, как "Вест Хэм" потерпел поражение 4:3 в гостях у "Ньюкасла" в субботу.



На момент выхода Филлипса на замену на 69-й минуте "молотобойцы" вели в счете 1:3, но в итоге уступили, а Калвин показал ужасную игру и стал виновником назначения пенальти, с которого и начался "камбэк" "сорок".



Когда игроки "Вест Хэма" уже грузились назад в автобус на парковке "Сент-Джеймс Парк", приехавшие на этот выезд фанаты лондонского клуба попросили Филлипса о совместном фото, но Калвин проигнорировал просьбу и поднялся на борт.



А услышав в свой адрес слово "бесполезный", 28-летний Филлипс через лобовое стекло показал фанатам "Вест Хэма" средний палец, сообщает talkSPORT.



Добавим, пока что аренда из "Манчестер Сити" складывается катастрофичным образом для Филлипса. Калвин даже не получил вызов в сборную Англии в этот международный перерыв и с такой игрой рискует не попасть на Евро-2024.



